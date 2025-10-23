元富證券「存才富」奪國家品牌玉山獎 引領數位存股新浪潮

台新新光金控旗下元富證券持續推動數位金融創新，積極透過科技賦能引領普惠投資。其數位存股平台「存才富」，憑藉在金融科技應用與產品設計上的卓越表現，榮獲《2025第22屆國家品牌玉山獎—最佳產品類》殊榮，再度展現其在數位理財服務上的領先地位，元富證券數位金融部副總簡銘宏代表出席受獎。

簡銘宏表示，隨著數位金融普及與投資知識提升，小資族與年輕投資人已成為推動市場的重要動能。透過友善的數位工具，小額投資也能逐步累積，創造長遠影響力。元富自2014年起首創「小資零股理財平台」，開啟台灣存股新風潮，並持續累積創新能量。「存才富」更獲經濟部智慧財產局核發多項新型專利，肯定其在金融科技應用上的獨創價值。未來，元富證券將持續優化數位金融服務，深化普惠投資與永續理念，陪伴更多投資人邁向穩健、安心且永續的理財之路。

「存才富」平台以投資人需求為核心，提供多元而彈性的存股服務。其特色包括，一、存股標的不設限：涵蓋所有上市、上櫃及ETF，不受限於券商指定清單，投資人可依自身目標自由選擇；二、三種下單時段：可於開盤、盤中與盤後零股交易三時段靈活下單，並可複選以提高成交率；三、定期定股機制：除定期定額外，投資人可選擇「每月固定股數」的方式，鎖定存股張數目標，更具彈性與掌握度。

除了核心功能，平台更以市場趨勢與投資主題為引導，打造 16個主題選股，協助投資人快速聚焦標的。例如「月配息ETF」適合追求穩健現金流的族群；「小資銅板股」讓資金有限的投資人逐步累積部位；「快速填息股」則鎖定兼具收益與成長潛力的標的。這些設計如同投資導航，幫助投資人依自身風險偏好靈活配置。同時，平台榮獲新型專利的 「存股加減碼」機制，更是市場創舉。投資人可依資金狀況與市場變化，彈性調整投入金額，兼顧長期累積與短期風險管理，讓存股策略更具主動性與智慧化。