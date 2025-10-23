聯邦銀行與越南SHB銀行簽署合作備忘錄

看準越南金融市場具備高度成長潛力，聯邦銀行（2838）23日宣布已與越南領先的民營銀行-西貢河內商業銀行（Saigon – Hanoi Commercial Joint Stock Bank – 簡稱“SHB”）正式簽署合作備忘錄（MOU）。簽約儀式由聯邦銀行總經理許維文與SHB 總經理吳秋河（Ms. Ngo Thu Ha）代表簽署，展現聯邦銀行深化全球永續金融布局的決心。

聯邦銀行積極響應政府新南向政策，自 2020 年起陸續與當地金融機構展開合作，承作多筆聯貸及自貸業務，持續深耕越南市場。聯邦銀行總經理許維文表示，西貢河內商業銀行（SHB）是越南按註冊資本計算排名前五大的民營商業銀行之一，在越南銀行體系的資產和存款市場中占有約 3%至 4% 的份額。

SHB 的業務網絡佈局廣泛，在越南國內擁有 63 家分行和 230 個交易辦事處，並在寮國、柬埔寨各國設有子行及緬甸設有代表處，總交易據點達 587 處。

SHB 目前於胡志明證券交易所（HOSE）上市，且為越南 VN30 指數成分股；其信用評級獲穆迪（Moody's）授予 B1 穩定評級，並獲惠譽（Fitch）授予 BB-穩定評級。許維文進一步提到，透過此次合作不僅能促進越南綠色金融的永續發展，同時也展現本行對亞太地區永續金融發展的堅定承諾。

西貢河內商業銀行（SHB）總經理吳秋河表示， SHB 銀行成立於 1993 年，經過 32 年的發展歷程，在處理與合作夥伴、客戶、股東及員工之關係中始終秉持「誠信」之核心價值，其客戶群涵蓋多元產業與領域。近年來，SHB 積極拓展並深化與全球金融機構的合作，特別是與聯邦銀行的合作關係，透過雙方合作，期許為客戶提供更優質的金融服務與資金支持，尤其是支持越南政府所倡導與推動的重點產業，包括綠色能源與基礎設施建設等領域。

越南因受益於全球供應鏈重組，整體市場表現亮眼。預估今年經濟成長率可達 8%，顯著高於全球平均水平。此外，截至 2025 年 7 月，越南政府已投入約 150 億美元的公共投資，用於推動大規模公共投資計畫，預期將持續推升越南的經濟成長率。聯邦銀行看好國際市場並積極布局，致力促進臺越兩國在金融與經濟上的合作發展充分展現聯邦銀行 「布局亞洲、深耕越南、放眼世界」的宏觀視野與決心。