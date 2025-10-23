快訊

民調／鄭麗文反感大於好感 民進黨好感度重新超車國民黨

陶朱隱園賣出第一戶！總價12億 每坪近400萬「破彭淮南防線」

T17、T18「分手費」要給新壽多少？ 李四川曝原則

聯邦銀行與越南SHB銀行簽署合作備忘錄

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導
聯邦銀行與越南SHB銀行簽署合作備忘錄，(圖左起)SHB銀行同業及交易區域中心協理阮氏香、SHB風控長裴玉鳳、SHB總經理吳秋河、聯邦銀行總經理許維文、聯邦銀行副總經理洪劉麟、聯邦銀行副總經理盧文娟。圖／聯邦銀行提供
聯邦銀行與越南SHB銀行簽署合作備忘錄，(圖左起)SHB銀行同業及交易區域中心協理阮氏香、SHB風控長裴玉鳳、SHB總經理吳秋河、聯邦銀行總經理許維文、聯邦銀行副總經理洪劉麟、聯邦銀行副總經理盧文娟。圖／聯邦銀行提供

看準越南金融市場具備高度成長潛力，聯邦銀行（2838）23日宣布已與越南領先的民營銀行-西貢河內商業銀行（Saigon – Hanoi Commercial Joint Stock Bank – 簡稱“SHB”）正式簽署合作備忘錄（MOU）。簽約儀式由聯邦銀行總經理許維文與SHB 總經理吳秋河（Ms. Ngo Thu Ha）代表簽署，展現聯邦銀行深化全球永續金融布局的決心。

聯邦銀行積極響應政府新南向政策，自 2020 年起陸續與當地金融機構展開合作，承作多筆聯貸及自貸業務，持續深耕越南市場。聯邦銀行總經理許維文表示，西貢河內商業銀行（SHB）是越南按註冊資本計算排名前五大的民營商業銀行之一，在越南銀行體系的資產和存款市場中占有約 3%至 4% 的份額。

SHB 的業務網絡佈局廣泛，在越南國內擁有 63 家分行和 230 個交易辦事處，並在寮國、柬埔寨各國設有子行及緬甸設有代表處，總交易據點達 587 處。

SHB 目前於胡志明證券交易所（HOSE）上市，且為越南 VN30 指數成分股；其信用評級獲穆迪（Moody's）授予 B1 穩定評級，並獲惠譽（Fitch）授予 BB-穩定評級。許維文進一步提到，透過此次合作不僅能促進越南綠色金融的永續發展，同時也展現本行對亞太地區永續金融發展的堅定承諾。

西貢河內商業銀行（SHB）總經理吳秋河表示， SHB 銀行成立於 1993 年，經過 32 年的發展歷程，在處理與合作夥伴、客戶、股東及員工之關係中始終秉持「誠信」之核心價值，其客戶群涵蓋多元產業與領域。近年來，SHB 積極拓展並深化與全球金融機構的合作，特別是與聯邦銀行的合作關係，透過雙方合作，期許為客戶提供更優質的金融服務與資金支持，尤其是支持越南政府所倡導與推動的重點產業，包括綠色能源與基礎設施建設等領域。

越南因受益於全球供應鏈重組，整體市場表現亮眼。預估今年經濟成長率可達 8%，顯著高於全球平均水平。此外，截至 2025 年 7 月，越南政府已投入約 150 億美元的公共投資，用於推動大規模公共投資計畫，預期將持續推升越南的經濟成長率。聯邦銀行看好國際市場並積極布局，致力促進臺越兩國在金融與經濟上的合作發展充分展現聯邦銀行 「布局亞洲、深耕越南、放眼世界」的宏觀視野與決心。

越南 聯邦銀行

延伸閱讀

影／九州博弈涉洗錢438億 4高管出庭…前電視台記者再控違法取證

佐登越南據點 要開150家

廢鋼漲價 海光、威致有利

Vision Pro去中化 改越南製

相關新聞

彰顯台灣精神 立委籲新台幣改版別用政治人物圖像

立委李坤城23日於立法院財政委員會質詢中央銀行總裁楊金龍，針對新台幣全面改版計畫、偽鈔防制、改版經費預估及數位金流平台應...

富邦產險推「ClaimLink 車險理賠匯流平台」 實現理賠全程無紙化

為持續推動數位轉型，富邦產險於22日出席由金管會指導，金融科技創新園區所主辦之「FinTechSpace Day聯合自主...

新台幣午盤貶6.9分 暫收30.8元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收30.8元，貶6.9分，成交金額9.08億美元

楊金龍：央行黃金只買不賣 外匯存底足夠將再買

全球央行掀起搶購黃金潮，我國中央銀行多年維持黃金儲備不變，央行總裁楊金龍23日赴立法院進行業務報告時表示，若外匯存底充裕...

一站式 IPO 輔導啟動！資誠助攻中小企業邁向上市櫃

為協助中小企業突破上市與上櫃門檻、掌握最新市場趨勢，資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）22日與臺灣證券交易所及...

金價連日下跌還能買嗎？銀行業者這樣分析

黃金價格自10月20日創下每盎司4,381.52美元歷史新高後連日回落，目前已經逼近4,000美元關卡。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。