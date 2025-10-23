兆豐證券陪伴新住民理財防詐 實踐金融友善與普惠目標

兆豐證券長期致力落實普惠金融、關懷弱勢，近日攜手新住民家庭成長協會於新北市立圖書館舉辦「你的第一堂投資課：新住民專屬金融小教室」公益講座，透過生活化的方式傳遞理財觀念與防詐技巧，吸引眾多新住民踴躍參與，現場互動熱烈。兆豐證券經紀業務本部區主管邱士倫親至現場致意，展現公司對推動金融友善與普惠的重視。

兆豐證券董事長陳佩君表示，提升全民金融素養是防堵詐騙的第一道防線，因此兆豐證券持續將專業金融資源導入校園及社區，並且也持續關注多元族群的需求，從青少年理財教育、銀髮族投資風險觀念，到新住民家庭的理財安全，透過多元講座將理財觀念與防詐意識深植於不同年齡或族群的生活中。

這次講座，兆豐證券講師特別針對新住民的生活需求規劃課程，涵蓋理財基礎概念、投資風險辨識，以及詐騙防範實務。講師以案例解說搭配互動問答，帶領學員從日常生活出發，學習如何設定適合自己的投資目標及理財工具。同時舉例拆解詐團慣用的假投資網站、名人推薦詐騙、AI投資陷阱等手法，提醒學員勿輕信保證獲利、快速致富等不實廣告，並強調應選擇合法金融機構的管道進行投資，以保障自身權益。

由於語言、文化與金融制度的差異，新住民在理財與投資方面相對陌生，亦容易成為詐騙集團鎖定的對象。許多在台生活多年的新住民，日常難以接觸到系統性的理財知識，往往僅停留在存錢觀念，加上近年投資詐騙頻傳，更令新住民對理財投資卻步。

新住民家庭成長協會表示，感謝兆豐證券協助新住民學習理財入門，提升防詐能力，讓新住民有機會逐步建立理財信心，不僅讓他們在面對理財與生活決策時更有信心，也象徵社會對多元族群的包容支持，讓新住民能夠在台灣生活得更安心有力量。

為持續打造公平友善的金融環境，兆豐證券強調，將持續發揮核心本業能力，同時聯繫更多外部公私協力資源，以強化大眾識讀理財與防詐的能力，並且特別關懷高齡、新住民及身心障礙等金融弱勢族群的需求，協助守護民眾的財務安全與生活。