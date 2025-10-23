快訊

今啟動協商 與新壽談「分手費」蔣萬安：一切依法依合約

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天赴民眾黨團說明重大法議案。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天赴民眾黨團說明重大法議案。記者林麗玉／攝影

輝達落腳北士科T17、T18，新壽昨天同意放手地上權合意解約。台北市長蔣萬安今天赴民眾黨團說明重大法議案後受訪說，北市府今天就會啟動，與新壽談後續合意解約細節，一切就是依法、依合約進行。

蔣萬安說，與新壽啟動合意解約協商，當然後面還有很多作業要處理，這是後續需要好好坐下來談，當然希望一切都順利，北市府持續努力。

媒體追問蔣，怎麼看新壽稱若有補償金，要捐出來做公益？蔣萬安說，這就需要跟新壽坐下來談，新壽實際提出什麼樣想法，怎麼樣快速順利，讓新壽與北市府合意解約，後續需要坐下談，北市府持續努力。

輝達 北士科 蔣萬安 新壽

