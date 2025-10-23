聽新聞
0:00 / 0:00
今啟動協商 與新壽談「分手費」蔣萬安：一切依法依合約
輝達落腳北士科T17、T18，新壽昨天同意放手地上權合意解約。台北市長蔣萬安今天赴民眾黨團說明重大法議案後受訪說，北市府今天就會啟動，與新壽談後續合意解約細節，一切就是依法、依合約進行。
蔣萬安說，與新壽啟動合意解約協商，當然後面還有很多作業要處理，這是後續需要好好坐下來談，當然希望一切都順利，北市府持續努力。
媒體追問蔣，怎麼看新壽稱若有補償金，要捐出來做公益？蔣萬安說，這就需要跟新壽坐下來談，新壽實際提出什麼樣想法，怎麼樣快速順利，讓新壽與北市府合意解約，後續需要坐下談，北市府持續努力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言