彰顯台灣精神 立委籲新台幣改版別用政治人物圖像

立委李坤城23日於立法院財政委員會質詢中央銀行總裁楊金龍，針對新台幣全面改版計畫、偽鈔防制、改版經費預估及數位金流平台應用等議題提出關切。

李坤城指出，現行流通的新台幣已使用約24年，詢問此次改版是否包含所有面額。楊金龍回應，流通中之100、200、500、1,000及2,000元紙鈔預計皆會改版，目前已成立諮詢委員會，最終將由委員會決定。

李坤城進一步詢問200元與2,000元的流通量，楊金龍表示200元較少、2,000元主要由公司行號使用。對於200元紙鈔是否續發行，央行表示預計仍會納入改版討論並廣納意見。李坤城另關心新版鈔票圖像是否更動，楊金龍回應「基本上都會改」。

李坤城強調，目前500、1,000及2,000元紙鈔上皆無政治人物，呼籲未來新鈔設計應延續此原則，以多元象徵方式彰顯台灣精神與價值，而非放入政治人物肖像，不論哪一個政黨都一樣。

針對防偽成效，李坤城詢問目前偽鈔狀況。楊金龍說明，2024年每百萬張鈔票僅有0.05張為偽鈔，比例極低。李坤城建議應區分不同面額統計，以了解哪一類紙鈔較易被偽造。楊金龍指出，整體偽鈔比例近年皆維持在相同水準，顯示我國防偽技術穩定可靠。

至於改版成本，李坤城指出新版鈔券平均單價約為5元，高於現行3.5元，若以市面上流通約50億張計算，中央銀行預計每年汰換7至10億張，推估首年可能需約50億元預算。楊金龍表示李推算無誤，實際金額將依發行進度編列。

李坤城並關心央行報告提及的「數位金流平台」，詢問其與11月即將啟動的普發現金1萬元政策之關聯。楊金龍說明，該平台將用於數位發放作業；財金資訊公司董事長林國良補充，普發現金五種通路的控管皆在此平台中運作。

李坤城提醒，發放初期流量龐大，應確保壓力測試完善，避免民怨。林國良回應，平台已測試可支撐每秒2,000人以上操作並持續一小時不當機。

最後，李坤城詢問近期台中非洲豬瘟事件對CPI之影響，楊金龍表示，疫情發生後需求量反而下降，價格變動有限，短期內對CPI影響不大，央行將持續觀察物價動態。

李坤城強調，新台幣改版攸關國家形象與社會共識，除防偽與流通考量外，更應體現台灣多元文化與精神價值，避免政治符號化，打造更具公信與凝聚力的新世代貨幣。