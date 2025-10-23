富邦產險推「ClaimLink 車險理賠匯流平台」 實現理賠全程無紙化

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
富邦產險與核心智識公司於「FinTechSpace Day聯合自主實證成果發表會」分享「ClaimLink 車險理賠匯流平台」實證成果，富邦產險總經理賴榮崇(中)與團隊共同合影。富邦產險／提供
為持續推動數位轉型，富邦產險於22日出席由金管會指導，金融科技創新園區所主辦之「FinTechSpace Day聯合自主實證成果發表會」，分享由富邦產險與核心智識公司共同推動的「ClaimLink 車險理賠匯流平台」實證成果，為產險業理賠流程邁向全面數位化揭開新篇章。

富邦產險表示，「ClaimLink車險理賠匯流平台」以「單一入口、跨公司共用、數位驗證、防詐安全」為核心理念，期望建構產險業共用的線上報案與理賠申請平台，讓車廠與民眾能以統一介面進行理賠通報，減少重複操作與系統開發成本，提升產業整體數位服務效能。

富邦產險進一步說明，未來平台將導入InsurID® 行動身分驗證與FIDO Passkey無密碼機制，以高強度身分驗證及即時資訊傳遞，結合API串接保險業通報系統提供更即時便利的資訊，未來亦可與警政及醫療資料之API完成平台對接，直接強化理賠流程便利性、安全性與透明度。同時，經由身份驗證後之電子文件全程將採用電子簽章及線上文件上傳，實現「理賠全程無紙化」，兼顧效率、合規與環境永續。而該案也獲得主管機關支持，並邀集產險公會與多家同業共同參與，透過聯合自主實證，驗證車險理賠流程在資訊架構、合規適法性及多方協作模式上的可行性。

「ClaimLink車險理賠匯流平台」的推動，象徵產險業從競爭走向共創，透過共用數位基礎設施，讓理賠流程能夠更簡化、更安全，也更永續。未來富邦產險亦將持續與主管機關及同業密切合作，共同打造產險理賠數位化，持續推動以客戶為中心的數位保險服務。

理賠 產險 平台

