Coupang 酷澎雙11活動 10月26日起跑

Coupang酷澎宣布雙11狂購祭10月26日起跑，攜手眾多知名品牌推出期間限定優惠，打造超強購物盛典。全站涵蓋日用雜貨、食品飲料、手機筆電、母嬰寵物、居家清潔、美妝保養、家居廚具與運動用品等多元品類，天天雙品類驚喜優惠輪番登場，眾多商品最低2折起。以不斷強化品牌合作，為消費者帶來更多元、超值的選擇。

多款知名品牌同步推出 「品牌獨家優惠」，指定商品享有滿額現折或獨家贈品。

因應年末手機新款連發，即日起於Coupang酷澎購買Apple、Samsung、Oppo、Vivo等指定機型，完成結帳後於訂單頁點選「舊機回收補貼」，並完成全台連鎖3C回收服務US3C指定流程，Coupang酷澎再加碼收購金額10%現金回饋（依機型狀況不同）。

Coupang酷澎指出，WOW會員想買就買，火箭速配、火箭跨境商品不限金額通通免運，不必搶券、不用設鬧鐘等倒數，雙11好物隨時可入手。

並攜手多家銀行信用卡優惠，雙11狂購祭當週（11月6日起）首推使用LINE Pay付款並綁定中國信託LINE Pay卡，期間每一筆火箭速配訂單，均可享最高6% LINE POINTS 回饋（每帳號上限120點），加碼5%回饋總計200萬點發完為止，一般消費1%回饋無上限。

酷澎Coupang表示，雙11狂購祭期間餐廚新品上線、人氣品獨家特惠買再送配件，家庭清潔品牌也有囤購好康，美妝品也自26日起同步促銷開跑。