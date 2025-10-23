凱基證券搶先登上 LINE MINI App 推出「台美股晨訊」服務

凱基證券23日宣布，領先同業與通訊軟體大廠LINE合作，提供投資人更即時的金融市場資訊服務，在「LINE MINI App」平台上線首日，推出「台美股晨訊」服務，期提供投資人更高效的每日投資決策輔助。

面對瞬息萬變的全球金融市場，投資人對於精準簡要的市場資訊需求日益高漲，但又擔心遭不肖份子透過投資群組、社群平台等管道詐騙。凱基證券此次推出的「台美股晨訊」服務具備「一鍵即閱、免下載App」兩大特色，憑藉LINE MINI App平台的輕量化、高黏著度、官方審核等優勢，用戶無需額外下載其他應用程式，只要開啟LINE即可快速使用這項服務，大幅降低遭詐騙的風險。

凱基證券指出，「台美股晨訊」由凱基專業研究團隊製作，每日提供最新的台股、美股大盤概況、重點新聞摘要及凱基投顧研究報告，將繁雜的市場資訊，轉化為簡潔、易懂、可快速接收的每日投資重點，方便用戶在通勤、早晨等碎片時間內，就能快速掌握當日最關鍵的投資訊息，高效做出投資規劃。

凱基證券表示，為推動普惠金融的理念，不僅將深化合作LINE MINI App平台的應用發展，同時持續推動友善客戶理解的「新白話文運動」，例如陸續推出「凱基股股漲」、「超美股感SHOW」等簡單易懂的專業影音投資節目，幫助消弭民眾的金融知識落差。