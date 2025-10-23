上海商銀新增日股交易服務 協助客戶掌握投資新契機

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

國人投資海外市場的需求日益成長，除了原本熱絡的台股外，海外股市也成為投資人關注焦點。目前透過「複委託」投資海外股票已蔚為風潮，其中日本股市更因巴菲特投資日本五大商社、日本政府與東京證交所推動企業改革、企業薪資持續上調，以及利率逐步正常化等利多因素，吸引全球資金湧入，成為投資人青睞的重點市場之一。

上海商業儲蓄銀行（簡稱上海商銀）為國內少數能直接提供日股交易的金融機構之一，日前正式推出日本股市交易平台功能，這是繼美國與香港市場之後，進一步擴大全球投資布局，讓投資人隨時掌握日本市場的投資契機，並提供投資人更多元且完善的海外投資選擇。

為慶祝日本股市交易平台上線，上海商銀即日起至12月底推出「日股下單手續費優惠活動」，凡於活動期間透過上海商銀分行申辦日本股票投資交易，即可享有臨櫃或掌上銀行動銀行下單手續費的優惠，且活動期間無最低手續費限制，協助投資人以高效率、低成本的方式，輕鬆布局日本市場。

上海商銀強調用心傾聽客戶需求，以專業的服務為客戶把關財務規劃，一站式的理財，持續提供客戶更多元化服務，未來也將持續深化國際投資服務版圖，陪伴客戶掌握全球市場脈動，成為客戶最值得信賴的理財夥伴。

