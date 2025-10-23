楊金龍：央行黃金只買不賣 外匯存底足夠將再買

全球央行掀起搶購黃金潮，我國中央銀行多年維持黃金儲備不變，央行總裁楊金龍23日赴立法院進行業務報告時表示，若外匯存底充裕，央行「會考慮增持黃金」。他強調，目前央行持有的黃金「只買不賣」，即使金價高漲，若條件允許仍不排除再度買進。

根據央行統計，目前我國黃金儲備量達424公噸，全球排名第15名。立委郭國文指出，央行持有黃金的市值約新台幣1.8兆元，當初購入成本僅約1,000億元，帳面獲利超過10倍。他進一步詢問央行是否考慮出售部分持金或調整配置。對此，楊金龍明確回應，「黃金只買不賣」，並重申若外匯存底充足，央行將審慎評估增持黃金的可能性。

國際金價今年以來持續飆升，從年初每英兩約2,661美元一路攀升至目前突破4,080美元，漲幅達53％，並創下歷史新高。對於這波金價驚驚漲，楊金龍分析，主要動能來自民間投資需求，而非各國央行買盤。他指出，目前積極購入黃金的央行多為俄羅斯、中國大陸與印度等國，台灣央行並未在近期加碼買進。

至於外界預測金價將進一步挑戰每盎司5,000美元甚至6,000美元，楊金龍保持一貫謹慎態度，強調「對於金價走勢不猜測、也不預測」，並表示央行的主要任務仍是確保外匯存底穩定與金融安全。