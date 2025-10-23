台灣經濟研究院：9月景氣動向調查出爐 服務業與營造業表現看法分歧

台灣經濟研究院23日發布9月景氣動向調查，結果顯示服務業與營造業表現分歧。服務業受民俗月與暑期結束影響，買氣明顯轉弱；營造業則在公共建設與科技廠房建案推進下，景氣維持穩定成長。

調查指出，9月服務業營業氣候測驗點為85.23點，較8月減少2.88點。台經院分析，中元節相關預購訂單已提前反映，加上暑期結束、出遊人潮退散，並受到民俗月影響，汽車、家飾與家電等耐久性商品消費動能轉弱，整體零售市場買氣降溫。

不過，金融、保險與證券業表現相對穩健。9月台股價量齊揚，帶動投資收益成長，證券業成交量擴增，也提升經紀業務收入。金融相關產業普遍看好當月景氣表現，但壽險業受美國降息預期與政策不確定性影響，海外投資前景仍待觀察。

營造業方面，9月營業氣候測驗點升至97.35點，較上月增加0.8點。台經院指出，截至7月底，整體公共建設計畫經費達成率達46%，創近18年同期新高，預估9月可達62%，顯示執行進度順利。再加上先前延宕建案陸續交屋，高科技廠新建工程與民間商辦投資穩定推進，為產業注入動能。

台經院預期，2026年公共建設預算規模將較今年成長16.1%，加上半導體及AI伺服器相關投資持續熱絡，將有助支撐營造業景氣穩健發展。整體而言，國內內需動能雖因季節性因素短期降溫，但金融與營造表現平穩，仍有助支撐整體服務業景氣。