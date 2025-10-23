一站式 IPO 輔導啟動！資誠助攻中小企業邁向上市櫃

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
左起依序為證券櫃檯買賣中心經理曾文正、資誠聯合會計師事務所審計服務營運長林永智、全福生技董事長林羣、立誠光電董事長周萬順、臺灣證券交易所副理張雪真於「推動優質企業邁向資本市場座談會」合影。業者提供
為協助中小企業突破上市與上櫃門檻、掌握最新市場趨勢，資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）22日與臺灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心共同舉辦「114年度推動優質企業邁向資本市場座談會」，並宣布成立「資本市場服務團」，以一站式服務協助企業在籌備IPO過程中獲得更完整支援。三方將透過輔導、籌資與長期陪跑機制，協助更多中小企業走向資本市場，提升國際競爭力。

資誠審計服務營運長林永智致詞指出，北台灣是我國產業與資本市場核心，擁有中小企業創新轉型的最佳環境，資誠長期陪伴企業從初期籌備、制度健全到公開發行，並與證交所及櫃買中心合作成立「資本市場服務團」，讓企業能在單一窗口獲得法遵、財報與募資等全方位協助。

林永智強調，資誠將以專業顧問團隊的經驗與熱忱，協助企業長期規劃與成長，串聯產業資源、促進合作交流，讓更多潛力企業能順利跨入資本市場。

座談會中，與會者聚焦上市上櫃流程、IPO策略與永續轉型實務，針對中小企業在資本市場的定位與挑戰進行深入討論，現場也設有即時問答環節，幫助企業釐清IPO過程疑問。全福生技董事長林羣分享公司專注眼科新藥研發、順利掛牌的歷程；立誠光電董事長周萬順則談上櫃過程中面臨的挑戰與成功關鍵，作為企業參考。

活動吸引生技醫療、半導體電子、軟體整合與雲端產業代表熱烈參與，透過跨界交流激盪創新思維，形成多元合作契機。證交所表示，將持續引導企業掌握政策與市場脈動；櫃買中心則提供從輔導、募資到長期經營的全方位支持。

資誠表示，未來將持續結合兩大交易所資源，舉辦更多座談與交流活動，協助中小企業厚植體質、提升治理能力，讓台灣企業在國際舞台展現成長動能與永續競爭力。

資本市場 中小企業 資誠

