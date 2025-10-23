快訊

北市知名壽喜燒多人用餐後上吐下瀉、發燒掛急診 衛生局證實將稽查

光復洪災被沖走…陽明交大退休教授失聯滿月 妻嘆：丈夫是科學人卻被推入鬼門關

日本排球王子陷劈腿風暴！遭爆出軌河北彩伽 本人認了「惹騷動」道歉

金價連日下跌還能買嗎？銀行業者這樣分析

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

金價格自10月20日創下每盎司4,381.52美元歷史新高後連日回落，目前已經逼近4,000美元關卡。

銀行業者分析指出，這波走勢屬於金價自9月初強勢飆升後的健康回調盤整，反映市場在極度超買區間下的技術性修正，但中長線來看仍有多頭因素支撐。

銀行業者表示，雖然短線修正壓力仍存，但黃金長線多頭結構仍獲支撐。

若近期跌勢止穩，仍有機會重啟漲勢，主因為地緣政治不確定性與主要央行降息預期，仍為中長期支撐金價的重要因素。短期波動屬自然回檔，並未改變市場對金價長線走升的整體看法。

金價 銀行業

延伸閱讀

黃金高檔震盪還能買？狄驤指「關鍵點位已出現」：期貨開槓務必謹慎

逢低買盤搶進 金價跳水 買氣暴增1.8倍

獨／卡位機會到？國際金價大跳水 黃金交易平台買氣卻井噴

影／執行署桃園分署11月4日拍賣黃金+超跑 入手麥拉倫趁現在

相關新聞

獨家首發！凱基證券搶先登上LINE MINI App

凱基證券數位創新領先同業，為全台首家券商與台灣通訊軟體龍頭LINE合作，提供投資人更即時的金融市場資訊服務。在「LINE...

楊金龍：外匯存底若充裕 會考慮增持黃金

中央銀行總裁楊金龍今（23）日於立法院業務報告中表示，目前我國黃金存量維持穩定，但若未來外匯存底充裕，確實不排除再度購入...

新台幣開盤貶2.9分 為30.76元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.76元開盤，貶2.9分。

五大銀行新增房貸探低 9月金額505億元 近二年半低點

中央銀行最新公布9月本國五大銀行（臺銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率再下滑至2.12％，整體利率下降...

壽險外匯避險 四案並陳

壽險公會昨（22）日討論四大匯率會計調整方案，決定四案並呈給金管會。其中以「AC債券攤銷法」最受支持，因可顯著降低淨曝險...

國家品牌玉山獎揭曉 彰銀拿下11項殊榮

彰化銀行今年邁入創立120周年重要里程碑，秉持「熱忱、效率、創新」之經營理念，長期致力於提升治理效能、深化數位轉型與實踐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。