金價連日下跌還能買嗎？銀行業者這樣分析

黃金價格自10月20日創下每盎司4,381.52美元歷史新高後連日回落，目前已經逼近4,000美元關卡。

銀行業者分析指出，這波走勢屬於金價自9月初強勢飆升後的健康回調盤整，反映市場在極度超買區間下的技術性修正，但中長線來看仍有多頭因素支撐。

銀行業者表示，雖然短線修正壓力仍存，但黃金長線多頭結構仍獲支撐。

若近期跌勢止穩，仍有機會重啟漲勢，主因為地緣政治不確定性與主要央行降息預期，仍為中長期支撐金價的重要因素。短期波動屬自然回檔，並未改變市場對金價長線走升的整體看法。