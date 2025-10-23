國泰金控下國家品牌玉山獎「全國首獎」 攜手銀行、證券獲6大獎肯定

國泰金控整合集團資源，展現企業治理與技術創新的領先實力，榮獲第22屆「國家品牌玉山獎」最高榮耀「全國首獎」，已連續三年獲此殊榮。除了全國首獎之外，國泰金控亦攜手國泰世華銀行與國泰證券，獲得「傑出企業獎」及「最佳產品獎」肯定，總計拿下6項大獎，充分展現國泰金控長期深耕金融科技服務的成果，並彰顯集團資源整合與跨領域協作實力備受肯定。

國泰金控今年再度奪下「傑出企業獎」，已連續五年蟬聯此獎，展現金融創新與數據轉型成果。國泰金控透過自上而下的整合推動AI即服務（AIaaS），加速創新服務應用，並領先業界推出集團級生成式AI技術發展框架「GAIA」，為多元金融場景的AI應用奠定基礎。

國泰金控亦積極與產業夥伴合作，去年9月與金融同業運用國泰金控技術架構CaFe啟動「聯邦學習防詐實證計畫」；今年5月更攜手NVIDIA，採用NVIDIA NeMo平台訓練台灣金融授信大型語言模型（LLM），並提出金融AI代理（AI Agent）發展藍圖，展現國泰金控積極發展金融科技，並加速創新應用落地。

國泰金控內部數據人才交流平台「D-Talk數聚」則獲「最佳產品獎」肯定。自2022年上線以來，該平台已成為集團內部數據人才交流的重要場域，串聯金控、人壽、銀行、產險與證券等多領域的專業人員，透過線上知識分享與線下實體互動，促進跨部門協作與經驗交流，激發創新思維與團隊凝聚力。截至今年9月，平台用戶已近800名，約四分之一的使用者每日登入，使用率較上線首年成長96%，累計發布文章逾千篇，已成為推動集團知識共享與數據團隊競爭力的關鍵引擎。

國泰世華銀行則以AI創新應用與反詐機制表現突出，拿下「傑出企業獎」與「最佳產品獎」雙項殊榮。國泰世華銀行成立「AI卓越中心（AI CoE）」，橫跨近20個部門、逾200名員工參與，推動客戶服務、員工助手、資訊系統與基礎建設等AI應用，成功落地多項成果，有效提升作業效率與客戶體驗。

另外，國泰世華自2023年率先同業成立跨部門反詐專責小組，與主管機關、金融同業與警政單位建立堅實的反詐連線，並推動「國泰盾」四大面向阻詐藍圖。「科技盾」以AI打造詐騙偵測模組，強化預警機制；「聯盟盾」、「關懷盾」則透過強化即時通報與KYC（了解你的客戶）流程、定期開設研習班等方式，擴大臨櫃聯防攔阻成效；「知識盾」則以新穎有趣的手法宣導反詐觀念，以全方位的防詐生態系為盾，守護金融安全。

國泰證券連續九年蟬聯「傑出企業獎」，營運表現再創佳績。2024年獲利再創新高，年增率居業界前茅，連續九年穩居複委託市占率龍頭，台股經紀市占亦穩居業界前五。國泰證券致力成為「全方位永續數位券商」，打造「國泰證券App」旗艦型一站式投資平台，整合「台美股定期定額」、「小額債券」等多元服務，提供投資人全方位的理財體驗。

同時，國泰證券響應主管機關政策，訂定完善的公平待客措施，於全台11間實體分公司設置「銀色櫃檯」，提供高齡友善輔具，並強化「防詐行動架構」，全面提升客戶安全與服務品質。

國泰金控將持續秉持「以客戶為中心」的經營理念，發揮集團整合效能，推動跨子公司協作，深化AI基礎建設（AI Ready）、應用場景（AI Native）與人才協作（AI Empower）三大面向，加速AI技術與服務應用於多元金融場景，並廣納優秀人才，持續引領金融產業創新。