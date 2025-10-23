快訊

楊金龍：外匯存底若充裕 會考慮增持黃金

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
央行總裁楊金龍今日表示，若外匯存底充裕，確實不排除再度購入黃金的可能性。這也是央行首度鬆口有意願購入黃金。（路透）
中央銀行總裁楊金龍今（23）日於立法院業務報告中表示，目前我國黃金存量維持穩定，但若未來外匯存底充裕，確實不排除再度購入黃金的可能性。這也是央行首度鬆口有意願購入黃金。

楊金龍今日回覆立委郭國文的質詢時指出，央行黃金沒有出售的打算，可是，「如果外匯存底夠多，會考慮增持黃金。」對於日前外界說央行看好金價後市上漲到每盎司6,000美元，央行則強調，並未做此陳述。

不過，對於立委詢問1970年代央行曾為平衡貿易台美順差而購金的說法，楊金龍則明確否認。他進一步指出，實際上，即便那時購買黃金，也沒有明顯改善貿易順差的效果。

根據央行資料，目前我國持有黃金約1,363萬盎司，多在上世紀購入，平均成本不到每盎司400美元。以目前國際金價突破每盎司4,200美元上下估算，帳面市值飆上586億美元（約新台幣1.79兆元），等於翻了超過10倍，為外匯存底的重要組成之一。

央行黃金主要就藏身於新北市新店山區的「文園金庫」中。日前立法院財政委員會前往文園金庫視察，由央行副總裁嚴宗大親自接待，發行局局長鄧延達則簡報說明文園金庫的設施與黃金管理狀況。

央行 楊金龍 黃金

