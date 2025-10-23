布局雙重強勢資產 美股與黃金一次滿足

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美股與黃金價格12個月滾動報酬分析(資料來源：彭博產業研究)
過往黃金被視為資金避風港，但2025年以來美股與黃金連袂走強，持續刷新歷史高點。觀察自2000年以來長期滾動值來看，當黃金與史坦普500指數滾動12個月報酬率均超過10%的89個月中，後續一年美股的平均報酬率達12.7%，美股長期均值為9.5%。而即便在金價上漲30%，美股漲幅逾10%的情況下，後續一年美股平均報酬仍高達13.7%，顯示金價走強並非股市的利空因素。

富蘭克林證券投顧表示，今年以來黃金漲幅強勁，但今年4月與本周都出現累積大幅漲幅後的單日強勁賣壓。儘管短線金價可能進入高檔震盪格局，但在聯準會重啟降息、貿易與地緣政治變數猶存、全球央行維持強勁買盤與中印傳統旺季到來等因素支持下，預計金價下檔仍有撐，均線也仍維持多頭排列，未來仍有機會創高。而在高金價環境下，金礦股業績顯著改善，可透過投資黃金股票型基金參與市場機會，並採分批或定期定額方式投資。

今年以來的強勢資產也少不了美股。在過去25年的滾動12個報酬率分析中，有近三分之一的期間，黃金與史坦普500指數均有超過10%的漲幅。富蘭克林證券投顧指出，美股升至歷史高位，但觀察基本面，目前公布第3季財報仍呈現穩健獲利增長趨勢，顯示美股長期牛市韌性。除了資金聚焦的科技成長題材，可適度分散至價值、小型股，參與各類股與風格輪動機會。

美盛銳思美國小型公司機會基金經理人吉姆‧斯托菲爾表示，近期進入財報密集高峰，代表小型股的羅素2000指數第3季獲利預估達43.2%，成長動能強勁。在聯準會開啟新一輪寬鬆週期下，採用浮動利率融資的小型股有望成為降息中最為受惠的標的，看好在獲利改善推動的良性牛市下有望持續推動小型股表現。

富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬‧蘭德認為，貿易緊張局勢、逆全球化將導致更嚴重的通膨，若事態持續甚至升級，則黃金可能在未來世界扮演更重要的角色，而儘管在金價處於歷史高位之際可能出現回調，但過去幾年金價是由實際基本面所驅動，在此環境下，新的黃金應用場景正在被創造出來，將有助支撐金價。蘭德進一步表示，隨金價上漲，當前已成為金礦業史上最賺錢的時期，更看好中小型金礦股除兼具併購題材與爆發成長潛力。

美盛銳思美國小型公司機會基金與 富蘭克林黃金基金績效(資料來源︰理柏資訊)
