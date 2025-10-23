資本市場服務團再出擊 證交所攜手 PwC 推動優質企業邁向資本市場

為協助優質企業順利邁入資本市場，並強化臺灣資本市場的國際能見度與創新動能，臺灣證券交易所與櫃檯買賣中心共同成立的資本市場服務團，2025年10月22日再出擊，攜手PwC資誠會計師事務所舉辦推動優質企業邁入資本市場座談會，吸引多位企業代表熱烈參與，會中除分享上市櫃成功經驗外，亦呼應日前啟動的亞洲創新籌資平台，展現台灣在推動創新企業聚集與深化資本市場厚度上的積極布局。

證交所上市一部副理張雪真致詞表示，台灣資本市場表現亮眼，截至9月底，上市公司總市值規模達90兆元，在護國群山加值優勢下，正是資本市場把握契機，積極布局前瞻與創新產業時刻，為此證交所建置的創新板為打造下一個成長動能的關鍵板塊，創新板以市值為核心，鼓勵具核心技術、關鍵技術等軟實力的企業善用資本市場加速成長，帶動產業升級並強化國際競爭力，並在10月21日啟動亞洲創新籌資平台，刻正修法，開放創新板股票得為當沖標的、鬆綁投信基金投資創新板股票額度，並鬆綁相關上市管理機制。證交所將透過創新板等多元籌資機制，協助具成長動能的企業茁壯，進一步擴大資本市場深度與廣度。

櫃買中心上櫃審查部經理曾文正致詞表示，櫃買中心自成立以來30餘年，持續打造多功能與多層次的全方位交易所，已建構多層次資本市場，涵蓋專為微型企業設計的創櫃板、作為主板預備市場的興櫃，以及主板上櫃三大板塊，充分滿足各階段中小微型企業的多元籌資需求；櫃買中心的債券市場也有著顯著與蓬勃的發展，展現股債雙核心交易所完整的架構。截至今年9月底，櫃買市場的上櫃掛牌及興櫃公司突破1,200家，族群橫跨大中小型企業，不同規模與類型的公司，均可透過在櫃買市場掛牌而進一步提升品牌知名度、吸引優秀人才及取得成長所需資金，強化營運體質與國際競爭力。

PwC營運長林永智表示，北台灣作為台灣產業及資本市場核心，為中小企業提供轉型與成長的絕佳環境。資誠致力陪伴企業成長，並與證交所、櫃買中心攜手成立的資本市場服務團，以一站式服務支援協助企業突破瓶頸。林永智指出，企業在走向上市櫃的過程，資誠扮演可信賴的夥伴，在每一個關鍵環節，以具有豐富經驗及服務熱忱的團隊，提供企業中、長期輔導及規劃諮詢服務。並透過產業交流與合作，促進資源共享與能量整合，協助企業邁向資本市場。

這次座談會特別邀請已成功上市的全福生技董事長林羣，以及上櫃公司立誠光電董事長周萬順，現場分享上市櫃實務經驗與公司掛牌後對整體營運的助益，並由PwC資誠會計師陳晉昌就「資本市場－企業上市櫃策略規劃」說明，讓與會者對資本市場操作與企業成長有更深入的了解，成為這次座談會的一大亮點。

此次座談會匯聚資本市場專業人士與實務代表，交流實務經驗與專業諮詢，證交所藉由與企業的直接互動，傳遞資本市場最新政策與實務資訊，協助企業瞭解上市流程與規劃方向，期望藉此鼓勵更多具有潛力與發展性的企業邁入資本市場行列。同時，證交所將透過持續推動創新與永續，深化市場厚度與廣度，讓更多優質企業與資本市場共同邁向國際舞台，展現台灣經濟的創新實力與永續動能。