元大人壽連續6年獲國家品牌玉山獎肯定

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
元大人壽連續6年獲國家品牌玉山獎肯定， 元大人壽新膝望保險，保障健康好「膝」力。
元大人壽連續6年獲國家品牌玉山獎肯定， 元大人壽新膝望保險，保障健康好「膝」力。

台灣已邁入超高齡社會，在個人健康管理上不免帶來許多挑戰。根據健保署統計資料，每年有超過2萬人接受人工膝關節置換手術，超過1萬人接受人工髖關節置換手術，顯見膝、股關節的保健議題值得重視，相關人工關節的置換手術也已相當普遍。元大人壽洞察民眾需求，發揮保險保障精神，致力提供多元保障計畫，協助民眾為未來做好準備。「元大人壽新膝望保險」提供膝、股關節保障，創新而貼心的設計，獲得第22屆國家品牌玉山獎「最佳商品」肯定，並已連續6年獲得此獎項殊榮。

元大人壽表示，除了邁入中高齡的自然退化問題外，近年因健康管理風潮興起，運動人口隨之增加，年輕族群因運動帶來的膝、股關節磨損退化，出現發炎反應等問題也不少見，若受損情況嚴重，在用藥與復健之餘，也可能必須透過手術進行關節置換才能徹底解決問題，因此膝、股關節的保障更應及早納入保險規畫。

「元大人壽新膝望保險」具備四大特色，提供周全安心的守護。

特色一：提供膝、股關節置換醫材購置補助保險金，減輕醫療自費項目負擔。

特色二：涵蓋34項膝、股關節相關手術醫療保險金，提供充分的手術醫療保障。

特色三：被保險人保險年齡達86歲仍生存，可領取滿期保險金，保費有去有回，運用更靈活。

特色四：保障期間內若被保險人身故，將提供身故保險金。

民眾可運用此張保單強化膝、股關節保障，讓醫療防護網更加全面，未來若面臨膝、股關節問題，可以擁有更好的治療方案選擇，掌握更多主動性。

元大人壽致力於商品創新，以提供優質的保戶服務為目標，期望滿足民眾對退休規劃、健康照護、資產配置等重要人生階段的保障需求，為保戶及其家庭撐起保險後盾，不因人生意外風險而擔憂。未來，元大人壽將持續秉持保險助人的精神，提供優質的保險商品與服務，元大人壽是您的人生風險管理及家庭財務規劃的最佳夥伴。

保險金 元大人壽 人工關節

延伸閱讀

佩甄曾手術感受視力清晰 「開始老花」金鐘頒獎看不清...小禎幫忙念

63歲婦膝蓋受傷多年不舒服 機械手臂、AI輔助手術換關節2周行動自如

胃腸道基質瘤無典型症狀好發40歲以上 3D立體腹腔鏡切除恢復好

40歲後老花眼找上門！大學眼科：過度用3C恐加速退化 佩甄代言盼早就診

相關新聞

獨／卡位機會到？國際金價大跳水 黃金交易平台買氣卻井噴

國際金價創歷史新高後反轉大跳水，買氣卻意外井噴，不少投資人進場卡位。根據櫃買黃金現貨平台統計，22日成交金額飆升至1.3...

階段性任務完成 將來銀行總經理許柏林請辭

純網銀將來銀行董事會今日通過總經理許柏林請辭案，將於11月3日辭職。新任總經理任命就任前，總經理職務由副總經理張恭賀代行...

國泰世華銀行再有人事異動 資深副總胡醒賢傳轉戰外銀

外傳國泰世華銀行資深副總經理胡醒賢離職，國泰金控（2882）22日證實此消息，胡醒賢確實已提出離職，後續的高階主管人事安...

股匯同步下挫 新台幣收30.731元貶至逾1周低點

美元指數走揚，加上外資提款台股並匯出，加重新台幣貶值壓力，今天匯價走弱，貶破30.7元價位，收盤收30.731元，貶4分...

中央銀行啟動台幣鈔券改版 24年來首度大翻新

明日中央銀行總裁將赴立法院業務報告，今日宣布正式啟動新台幣鈔券改版計畫，這將是我國自2001年現行鈔券發行以來、相隔24...

整理包／看懂三商美邦出售原因、潛在買家 金管會新制一出為何更難談出好價格？

三商美邦人壽出售案本周進入出價階段，引發市場關注。三商壽資本適足率（RBC）長期低於法定標準，加上即將接軌的新一代清償能力制度（TW-ICS）對增資要求更高。雖然自2020年以來，股東已投入逾200億元，但RBC仍未達標，加上美元匯率波動與監管限制，使公司財務壓力持續升高，出售成為可能出路。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。