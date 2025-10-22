電子材料轉型效益浮現 雙鍵9月自結獲利年增1.45倍

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

雙鍵（4764）因股價波動太大，達證交所公布注意交易資訊標準，22日公布９月自結獲利數字，9月稅後純益1,400萬元，年增1.45倍，每股純益（EPS）0.17元。法人認為，因雙鍵的技術符合AI產業高耐熱需求，其電子材料產品成功打入銅箔基板（CCL）供應鏈，顯示公司多角化轉型初見成效。

雙鍵主要產品，包含塑膠添加劑、 光固化材料、數位紡織材料及電子材料，該公司16日在線上法說會上表示，其電子化學產品營收占比已突破整體營收10%，其中以5G與6G銅箔基板（CCL）的關鍵樹脂材料為主，且品質獲大廠認證，股價近期也跟著大漲。

雙鍵自10月15日收盤40.7元一路大漲，今日股價來到63.4元，當中上漲6.55%，自10月15日以來，漲幅達55%，證交所也要求公布單月自結獲利數字，以利投資人瞭解公司營運概況。

該公司9月合併營收2.52億元，年減6.8%，月增15.5%；前九月累計營收20.64億元，年增6.23％，其中，9月自結獲利數字，9月稅後純益1,400萬元，年增1.45倍，每股純益（EPS）0.17元。

展望未來，雙鍵表示，其塑膠添加劑部分，致力農膜及太空袋用長效型光穩定劑及高濃度色母，以及高端防火材料；光固化材料部分，其特色光固化單體及樹脂、光電相關樹脂級配方產品、膚感準分子光固化樹脂等具競爭優勢。其電子材料產品部分，將鎖定AI市場帶動的成長需求，致力5G／6G電子材料，及電子化學品代工，持續研發並優化製程。

營收 證交所

