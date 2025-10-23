國家品牌玉山獎揭曉 台壽抱回八項大獎

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
台灣人壽榮獲《國家品牌玉山獎》八大獎，副總孫紀蘭（中）、副總許家綾（左二）、協理周家茜（右二）、協理許志忠（左）、協理廖桂葶（右）代表領獎。台灣人壽／提供
台灣人壽榮獲《國家品牌玉山獎》八大獎，副總孫紀蘭（中）、副總許家綾（左二）、協理周家茜（右二）、協理許志忠（左）、協理廖桂葶（右）代表領獎。台灣人壽／提供

營運實績國家肯定。中信金（2891）旗下台灣人壽今年蟬連《國家品牌玉山獎》「傑出企業類」全國首獎，亦摘下「傑出企業類」、「最佳產品類」及「最佳人氣品牌類」等七獎項，共抱回八項大獎，展現穩健營運、創新研發及品牌影響力之領航地位。

玉山獎為台灣指標性獎項，副總統蕭美琴、行政院秘書長張惇涵21日出席頒獎典禮，台灣人壽副總經理許家綾、孫紀蘭，協理周家茜、廖桂葶、許志忠代表領獎，共同見證榮耀時刻。蕭美琴肯定得獎者展現如玉山般堅毅、永不放棄的精神，讓台灣品牌在全球市場發光，更讓世界看見台灣價值。

台灣人壽總資產規模連年增長，2024年客戶淨推薦分數（NPS）稱冠同業；公平待客評核、永續金融評鑑排名皆居壽險業前段班，更屢獲國內外多項品牌大獎肯定，今年蟬聯玉山獎「傑出企獎類」全國首獎殊榮。

台灣人壽今年以「台灣人壽骨動溢生醫療定期健康保險」、「健康樂活管家平台」、「智能幫手2.0」勇奪玉山獎「最佳產品類」三大獎。「骨動溢生」打造業界最齊全筋骨與神經外科專屬保障，首創「無理賠指定期間回饋保險金」隔年享20%年繳應繳保費之雙重外溢回饋、「特定物理治療」健康促進享續期保費最高6%折減，從預防到治療康復全方位守護。

「健康樂活管家平台」提供一站式服務，整合疾病前中後醫療照護與康養服務，實踐保險從事後補償走向事前守護的轉型目標；「智能幫手2.0」優化客戶地域性連結，大幅提升保險顧問拜訪質量與業務績效，讓服務更到位。

台灣人壽亦以「祖孫三代健走」、「防詐特攻隊」、「台灣阿龍龍年推廣專案」囊括「最佳人氣品牌類」三項玉山獎。「祖孫三代健走」13年來累計1,100萬人次走出近43萬公里。「防詐特攻隊」攜手集團夥伴、檢警及公益團體守護全民資產；台灣阿龍透過多元活動傳遞保險正向力量，堪稱最佳代言人。

台灣人 品牌 玉山

