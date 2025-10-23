快訊

一銀推動全齡友善職場

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
第一銀行榮獲2025年「台北市中高齡者暨高齡者友善企業認證」，由台北市政府秘書長李泰興（左）頒獎，第一銀行人力資源處處長李建興（右）代表受獎。第一銀行／提供
第一銀行秉持ESG（環境、社會、公司治理）理念，推動永續發展並積極打造全齡友善職場，營造多元包容的工作環境，成果獲得高度肯定，榮獲台北市政府2025年「台北市中高齡者暨高齡者友善企業認證」，充分展現出第一銀行對員工福祉及優質職場文化的高度重視與承諾。

在全球人口老化與金融產業數位轉型的趨勢下，第一銀行目前45歲以上的中高齡員工約占四成，為打造友善職場環境，除積極推動世代共融，支持不同年齡層員工的專業發展與價值貢獻外，也舉辦各式各樣多元的健康促進活動、設立綜合運動中心、辦理定期健康檢查及推動各項文康活動，鼓勵員工培養興趣維持身心健康。

在數位轉型與科技創新方面，第一銀行積極導入人工智慧（AI）技術，優化作業流程、減輕重複性作業並提升整體營運效率，讓員工能專注於高價值的專業發展與創新工作。

同時推動多元AI培訓課程，支持不同年齡層員工自主進修、精進技能，並透過「黑客松」等活動激發創新思維，使構想落實於業務推動及服務升級。

作為金融業領導品牌的第一銀行，將「員工幸福」視為企業永續發展的重要動能，除具市場競爭力的薪資福利外，同時也提供遠優於勞基法規定的事假、病假及留職停薪等各項完善制度，協助員工兼顧職涯成長與家庭責任。

展望未來，第一銀行將秉持「以人為本」理念，持續打造多元共融、尊重包容的企業文化，讓每位員工都能發揮所長，建構員工、客戶與社會共好的幸福企業典範。

第一銀行 職場 中高齡

