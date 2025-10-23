國家品牌玉山獎揭曉 元大壽連六年勝出

台灣已邁入超高齡社會，在個人健康管理上不免帶來許多挑戰。根據健保署統計資料，每年有超過2萬人接受人工膝關節置換手術，超過1萬人接受人工髖關節置換手術，顯見膝、股關節的保健議題值得重視，相關人工關節的置換手術也已相當普遍。

元大人壽洞察民眾需求，發揮保險保障精神，致力提供多元保障計畫，協助民眾為未來做好準備。「元大人壽新膝望保險」提供膝、股關節保障，創新而貼心的設計，獲得第22屆國家品牌玉山獎「最佳商品」肯定，並已連續六年獲得此獎項殊榮。

元大人壽表示，除了邁入中高齡的自然退化問題外，近年因健康管理風潮興起，運動人口隨之增加，年輕族群因運動帶來的膝、股關節磨損退化，出現發炎反應等問題也不少見，若受損情況嚴重，在用藥與復健之餘，也可能必須透過手術進行關節置換才能徹底解決問題，因此膝、股關節的保障更應及早納入保險規劃。

「元大人壽新膝望保險」具備四大特色，提供周全安心的守護。特色一：提供膝、股關節置換醫材購置補助保險金，減輕醫療自費項目負擔；特色二：涵蓋34項膝、股關節相關手術醫療保險金，提供充分的手術醫療保障；特色三：被保險人保險年齡達86歲仍生存，可領取滿期保險金，保費有去有回，運用更靈活；特色四：保障期間內若被保險人身故，將提供身故保險金。

民眾可運用此張保單強化膝、股關節保障，讓醫療防護網更加全面，未來若面臨膝、股關節問題，可以擁有更好的治療方案選擇，掌握更多主動性。

元大人壽致力於商品創新，以提供優質的保戶服務為目標，期望滿足民眾對退休規劃、健康照護、資產配置等重要人生階段的保障需求，為保戶及其家庭撐起保險後盾，不因人生意外風險而擔憂。未來元大人壽將持續提供優質的保險商品與服務，並定位為客戶的人生風險管理及家庭財務規劃最佳夥伴。