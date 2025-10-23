央行上半年淨買匯132億美元

央行總裁楊金龍今（23）日將赴立法院進行業務報告，根據提前出爐的報告顯示，今年上半年，因國內匯市出現美元超額供給，央行進場調節淨買匯132.5億美元，以維持匯市穩定。

央行2024年全年累計淨賣匯164.2億美元。去年市場預期川普當選美國總統機率上揚，市場興起「川普交易」，受此影響，新台幣對美元呈貶值，新台幣對美元貶值6.24%，央行進場拋匯，淨賣匯164.2億美元；而今年上半年情勢逆轉，今年上半年市場擔憂美國總統新政不確定性上升，國際美元走弱，美元指數（DXY）下跌10.70%。國內因外資匯入資金投資台股，以及國內廠商受惠於對等關稅暫緩衍生之提前拉貨需求，國內匯市出現美元超額供給，新台幣對美元升值9.63%。

至於今年下半年的新台幣匯價，據央行統計，今年7月迄今（截至10月20日），新台幣對美元貶值2.44%。今年以來新台幣對美元升值6.95%，已經較上半年的升值幅度縮小。