快訊

花蓮光復洪災滿月…家還在泥裡 200災民急需中繼屋

1張圖看光復節連假天氣 東北季風水氣多 北東6縣市豪大雨

壽險外匯避險 四案並陳

經濟日報／ 記者廖珮君黃于庭／台北報導

壽險公會昨（22）日討論四大匯率會計調整方案，決定四案並呈給金管會。其中以「AC債券攤銷法」最受支持，因可顯著降低淨曝險、穩定財報波動，又不影響淨值。壽險圈盼新制最快明年元旦上路，讓財報更貼近經營實況。

依現行制度，所有外幣債券都須按月評價匯率變動，導致匯率波動直接反映在損益，帳面獲利與實際經營脫鉤。若改採AC攤銷法，多數債券可排除即期匯率影響，大幅降低損益波動。

淨曝險部位下降後，外匯價格準備金負擔大幅減輕。過去外價金需支應四成未避險曝險，如今僅需一成，外價金得以全數支應避險商品評價損失，形成正向循環，加速水庫累積。

避險 元旦 外匯

延伸閱讀

壽險公會今開會談外匯避險 對四大方案進行探討

獨／壽險公會22日找會計師開會 研議降低避險成本

壽險2025年前九月新保費年增26%

六大壽險前九月新契約保費年增25% 整體業界上看7,300億元

相關新聞

五大銀行新增房貸探低 9月金額505億元 近二年半低點

中央銀行最新公布9月本國五大銀行（臺銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率再下滑至2.12％，整體利率下降...

壽險外匯避險 四案並陳

壽險公會昨（22）日討論四大匯率會計調整方案，決定四案並呈給金管會。其中以「AC債券攤銷法」最受支持，因可顯著降低淨曝險...

國家品牌玉山獎揭曉 彰銀拿下11項殊榮

彰化銀行今年邁入創立120周年重要里程碑，秉持「熱忱、效率、創新」之經營理念，長期致力於提升治理效能、深化數位轉型與實踐...

國家品牌玉山獎揭曉 台壽抱回八項大獎

營運實績國家肯定。中信金旗下台灣人壽今年蟬連《國家品牌玉山獎》「傑出企業類」全國首獎，亦摘下「傑出企業類」、「最佳產品類...

國家品牌玉山獎揭曉 台企銀五連霸首獎

第22屆國家品牌玉山獎揭曉，台灣企銀榮獲「傑出企業」、九項「最佳產品類」及九項「最佳人氣品牌類」獎項，更勇奪二座「全國首...

國家品牌玉山獎揭曉 元大壽連六年勝出

台灣已邁入超高齡社會，在個人健康管理上不免帶來許多挑戰。根據健保署統計資料，每年有超過2萬人接受人工膝關節置換手術，超過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。