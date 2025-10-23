壽險外匯避險 四案並陳
壽險公會昨（22）日討論四大匯率會計調整方案，決定四案並呈給金管會。其中以「AC債券攤銷法」最受支持，因可顯著降低淨曝險、穩定財報波動，又不影響淨值。壽險圈盼新制最快明年元旦上路，讓財報更貼近經營實況。
依現行制度，所有外幣債券都須按月評價匯率變動，導致匯率波動直接反映在損益，帳面獲利與實際經營脫鉤。若改採AC攤銷法，多數債券可排除即期匯率影響，大幅降低損益波動。
淨曝險部位下降後，外匯價格準備金負擔大幅減輕。過去外價金需支應四成未避險曝險，如今僅需一成，外價金得以全數支應避險商品評價損失，形成正向循環，加速水庫累積。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言