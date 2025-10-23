壽險外匯避險 四案並陳

壽險公會昨（22）日討論四大匯率會計調整方案，決定四案並呈給金管會。其中以「AC債券攤銷法」最受支持，因可顯著降低淨曝險、穩定財報波動，又不影響淨值。壽險圈盼新制最快明年元旦上路，讓財報更貼近經營實況。

依現行制度，所有外幣債券都須按月評價匯率變動，導致匯率波動直接反映在損益，帳面獲利與實際經營脫鉤。若改採AC攤銷法，多數債券可排除即期匯率影響，大幅降低損益波動。

淨曝險部位下降後，外匯價格準備金負擔大幅減輕。過去外價金需支應四成未避險曝險，如今僅需一成，外價金得以全數支應避險商品評價損失，形成正向循環，加速水庫累積。