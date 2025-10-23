五大銀行新增房貸探低 9月金額505億元 近二年半低點

中央銀行最新公布9月本國五大銀行（臺銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率再下滑至2.12％，整體利率下降主因在於貸款結構的改變。

央行經研處副處長葉盛昨（22）日分析，在購屋貸款方面，低利的新青安貸款占比提高；資本支出貸款中，高利的土地融資金額減少；周轉金貸款則因低利的政府及大額企業貸款增加。唯獨消費性貸款因風險溢價因素利率上升。其中9月新承作購屋貸款金額505億元，這是2023年5月約二年半以來新低。

葉盛表示，整體房市交易趨緩，六都9月買賣移轉棟數月減3.53%，年減29.5%。累計今年前九月六都建物買賣移轉棟數年減27.85%。9月六都買賣移轉棟數除台北市外，其餘五都的移轉棟數均呈現月減，且六都年減幅均達兩位數以上，顯示市場交易量明顯縮減。

六都中，年減幅度超過三成的有新北市、台南市、高雄市。央行選擇性信用管制，規範貸款成數，對房市交易發揮影響。

葉盛指出，9月份新青安貸款金額為222億元，占比自前一月40.54%升至43.96%，創下新高。儘管整體購屋貸款金額下降，但因利率較低的新青安貸款比重增加，拉低了整體房貸利率。

在房價指數方面，根據信義房價指數顯示，9月大台北地區房價年減1.67%。永慶房產集團發布的第3季房價指數顯示，全台房價季減2.75%，年減6.84%，跌幅明顯。

央行最新出爐的業務報告也顯示，全體銀行不動產貸款餘額、購置住宅貸款餘額、建築貸款餘額年增率已分別自近期高點，也就是去年9月底的9.4%、11.3%，以及10月底的4.7%，降至今年8月底的4.9%、6.3%、0.7%。