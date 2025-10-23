亞資中心產研獻策／金融研訓院院長高一誠：高科技業助攻吸金

我國積極發展具有台灣特色的亞洲資產管理中心，台灣金融研訓院院長高一誠指出，若能結合高科技產業特色，在進行國際廣宣才能吸引國際市場的目光，同時也以金融研訓院近期在新加坡、巴拉圭、倫敦與瑞士的交流經驗來分享，台灣亞洲資產管理中心未來發展的機會與挑戰。

高一誠指出，新加坡IBF機構認為台灣在「產業」方面值得關注，目前新加坡最大市值公司是星展集團（DBS），第二大華僑銀行（OCBC）也是金融業，接著是蝦皮的母公司冬海集團（Sea Limited），他們羨慕台灣在股票市場有許多投資標的，同時對金融研訓院在AI的運用印象深刻。

到巴拉圭時，他們很訝異台灣的公債、公司債利率這麼低，5年期都不到2%，雙方也討論是否可建立兩國間的資金借貸通道；倫敦對台灣產業不是很了解，但半導體與AI產業的發展是其對台灣加深印象轉捩點；瑞士則對於台灣將AI運用在高階資產人才培育方面的快速進展深感興趣。

高一誠表示，在台灣待逾兩年的外國人，大多認為台灣的特色是，第一，擁有百分之百高等教育入學率，學費、教育機會較公平；第二是台灣提供良好的醫療環境；第三是台灣貿易順差將近50年，利率扣除通膨的實質利率幾乎是0，未來應該增加政府支出，增加個人消費、提高投資，才是比較好的做法。