快訊

花蓮光復洪災滿月…家還在泥裡 200災民急需中繼屋

1張圖看光復節連假天氣 東北季風水氣多 北東6縣市豪大雨

亞資中心產研獻策／金融研訓院院長高一誠：高科技業助攻吸金

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
亞洲資產管理中心論壇，專題座談：「台灣發展亞洲資產管理中心的進展與挑戰」：與談人台灣金融研訓院院長高一誠。記者林俊良／攝影
亞洲資產管理中心論壇，專題座談：「台灣發展亞洲資產管理中心的進展與挑戰」：與談人台灣金融研訓院院長高一誠。記者林俊良／攝影

我國積極發展具有台灣特色的亞洲資產管理中心，台灣金融研訓院院長高一誠指出，若能結合高科技產業特色，在進行國際廣宣才能吸引國際市場的目光，同時也以金融研訓院近期在新加坡、巴拉圭、倫敦與瑞士的交流經驗來分享，台灣亞洲資產管理中心未來發展的機會與挑戰。

高一誠指出，新加坡IBF機構認為台灣在「產業」方面值得關注，目前新加坡最大市值公司是星展集團（DBS），第二大華僑銀行（OCBC）也是金融業，接著是蝦皮的母公司冬海集團（Sea Limited），他們羨慕台灣在股票市場有許多投資標的，同時對金融研訓院在AI的運用印象深刻。

到巴拉圭時，他們很訝異台灣的公債、公司債利率這麼低，5年期都不到2%，雙方也討論是否可建立兩國間的資金借貸通道；倫敦對台灣產業不是很了解，但半導體與AI產業的發展是其對台灣加深印象轉捩點；瑞士則對於台灣將AI運用在高階資產人才培育方面的快速進展深感興趣。

高一誠表示，在台灣待逾兩年的外國人，大多認為台灣的特色是，第一，擁有百分之百高等教育入學率，學費、教育機會較公平；第二是台灣提供良好的醫療環境；第三是台灣貿易順差將近50年，利率扣除通膨的實質利率幾乎是0，未來應該增加政府支出，增加個人消費、提高投資，才是比較好的做法。

新加坡 AI

延伸閱讀

香港、新加坡各有這些優勢 成亞洲家族辦公室樞紐

瑞士9月對美出口強勁反彈 製藥業增加出貨因應關稅

瑞士頂住39%高關稅 對美9月出口逆勢翻揚 寫4月以來新高

境外基金 單月吸金362億

相關新聞

五大銀行新增房貸探低 9月金額505億元 近二年半低點

中央銀行最新公布9月本國五大銀行（臺銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率再下滑至2.12％，整體利率下降...

壽險外匯避險 四案並陳

壽險公會昨（22）日討論四大匯率會計調整方案，決定四案並呈給金管會。其中以「AC債券攤銷法」最受支持，因可顯著降低淨曝險...

國家品牌玉山獎揭曉 彰銀拿下11項殊榮

彰化銀行今年邁入創立120周年重要里程碑，秉持「熱忱、效率、創新」之經營理念，長期致力於提升治理效能、深化數位轉型與實踐...

國家品牌玉山獎揭曉 台壽抱回八項大獎

營運實績國家肯定。中信金旗下台灣人壽今年蟬連《國家品牌玉山獎》「傑出企業類」全國首獎，亦摘下「傑出企業類」、「最佳產品類...

國家品牌玉山獎揭曉 台企銀五連霸首獎

第22屆國家品牌玉山獎揭曉，台灣企銀榮獲「傑出企業」、九項「最佳產品類」及九項「最佳人氣品牌類」獎項，更勇奪二座「全國首...

國家品牌玉山獎揭曉 元大壽連六年勝出

台灣已邁入超高齡社會，在個人健康管理上不免帶來許多挑戰。根據健保署統計資料，每年有超過2萬人接受人工膝關節置換手術，超過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。