亞資中心產研獻策／摩根投信董事長唐德瑜：法規應與國際一致

摩根投信董事長唐德瑜指出，台灣在發展亞洲資產管理中心時，愈開放愈能打造金融防禦力，強化整體金融市場的韌性。台灣有優秀的人工智慧（AI）產業鏈，如果要把相關金融產品推廣到海外時，法規最好與國際規範一致。

唐德瑜指出，台灣其實有很多傑出的金融人才，夠專業夠勤奮，也具備世界觀，但只是缺乏機會。再者，台灣除了本身的金融人才之外，也要吸引國際人才進駐，增加國際化人才流動，創造就業機會，培養英文溝通環境文化，提升台灣話語權以及資產管理產業的國際能見度。

在資金流動方面，唐德瑜認為，應該要留財及引資並重。相較於香港及新加坡的資本自由流動，台灣採取管理浮動匯率，降低金流及匯兌流動速度。留住財富則是讓台灣人願意留在境內理財，同時整合財富管理、資產管理，並結合目標對象，朝多元資產管理機構發展。

在法規改革方面，唐德瑜強調，法規開放、簡化流程、放寬限制為提升市場競爭力的基礎。台灣現有資產管理相關法規分散在證券投資信託及顧問法、銀行法等，如果設立專法整合規範，預估可降低業者合規成本10至15%，提升市場競爭力。

此外，央行與金管會雙重審查的協調機制，容易產生灰色地帶，或延長創新時程，期待未來有更多整合，有助提升效率。