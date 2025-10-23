亞資中心產研獻策／國泰金控總經理李長庚：正視稅負、產品問題

國泰金控（2882）總經理李長庚表示，要發展具台灣特色的亞洲資產管理中心，要正視台灣的短板，他點出兩大問題，第一是稅負問題，第二是產品市場結構。他看好台灣發展亞洲資產管理中心是很有機會成功的，主要是在於定位，台灣不是為了取代誰，而是要成為眾多亞洲資產管理中心「之一」，並發揮台灣獨有優勢與特色。

亞洲資產管理中心論壇壓軸進行專題座談，題目為「台灣發展亞洲資產管理中心的進展與挑戰」，由臺灣證券交易所總經理李愛玲主持，李長庚、摩根投信董事長唐德瑜、金融研訓院院長高一誠共同與談。李長庚說，稅是大家談論最多，也最直接的問題，這也是為什麼大家都會從稅率、租稅協定，給客戶提供建議。

至於產品市場結構，截至2025年8月底，台灣整體ETF受益人數1,534萬人，約占總人口數的六至七成，反觀日本投資ETF的人數不到10%，也就是說，台灣人資產配置最多的就是股票，相比香港、新加坡已建立完整多層次金融商品，台灣在債券、基礎建設，另類投資等商品，廣度深度是不夠的，應該要推動更多結構性商品，讓民眾的投資組合是多元的，例如將公建證券化，就可引導資金投資公建，為民眾創造穩定現金流。另外，「信託法」是財富傳承的基底，對於想做家族辦公室的人非常重要，這部分也需更加明確。