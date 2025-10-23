亞資中心論壇／財政部賦稅署署長宋秀玲：優惠稅制 具吸引力

台灣為海島型經濟，仰賴跨境投資，為吸引外國投資人進入台灣市場，財政部賦稅署署長宋秀玲表示，我國近年在稅制設計上兼顧公平與國際競爭力，特別在金融投資商品課稅原則、股利制度以及租稅協定推動等面向，展現出建立亞太資產管理中心的政策方向。

宋秀玲發表專題演講，題目為「我國吸引外國投資人稅制現況」。宋秀玲指出，最有利投資人的，就是「出售基金或ETF」產生的證券交易所得目前是屬於免稅項目，另外，政府持續提供OBU（國際金融業務分行）、OIU（國際保險業務分公司）及OSU（國際證券業務分公司）等境外金融中心稅負優惠。

境外個人透過OBU、OIU與OSU投資

宋秀玲指出，整體稅制以「居住者」與「非居住者」為區分基準，在金融投資商品課稅方面，我國原則上僅對境內所得課稅，屬於資本利得部分多免稅。其中個人居住者採結算申報，稅率介於5％至40％；針對非居住者的外國投資人，直接購買股票、債券或存款利息，依其所得類別採不同稅率，也就是非居住者股利採21％扣繳率、利息20％、特定金融商品15％，並可依租稅協定再享更低稅率。

宋秀玲指出，最有利投資人的，就是「出售基金或ETF」產生的證券交易所得目前是屬於免稅項目，現階段金融資產管理中心開放的基金商品多屬於「無配息型」，也就是說，投資收益主要透過出售獲利實現，而此類出售利益皆屬免稅範圍。

在股利課稅方面，台灣現在有獨步全球的「二擇一制度」，散戶或存股族可選擇享有8.5％抵稅權；而高所得或大股東則可選擇28％分開計稅。另外，我國已與35個國家簽署租稅協定。