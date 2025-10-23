快訊

花蓮光復洪災滿月…家還在泥裡 200災民急需中繼屋

1張圖看光復節連假天氣 東北季風水氣多 北東6縣市豪大雨

亞資中心論壇／財政部賦稅署署長宋秀玲：優惠稅制 具吸引力

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
亞洲資產管理中心論壇，財政部賦稅署長宋秀玲專題演講。記者林俊良／攝影
亞洲資產管理中心論壇，財政部賦稅署長宋秀玲專題演講。記者林俊良／攝影

台灣為海島型經濟，仰賴跨境投資，為吸引外國投資人進入台灣市場，財政部賦稅署署長宋秀玲表示，我國近年在稅制設計上兼顧公平與國際競爭力，特別在金融投資商品課稅原則、股利制度以及租稅協定推動等面向，展現出建立亞太資產管理中心的政策方向。

宋秀玲發表專題演講，題目為「我國吸引外國投資人稅制現況」。宋秀玲指出，最有利投資人的，就是「出售基金或ETF」產生的證券交易所得目前是屬於免稅項目，另外，政府持續提供OBU（國際金融業務分行）、OIU（國際保險業務分公司）及OSU（國際證券業務分公司）等境外金融中心稅負優惠。

境外個人透過OBU、OIU與OSU投資
境外個人透過OBU、OIU與OSU投資

宋秀玲指出，整體稅制以「居住者」與「非居住者」為區分基準，在金融投資商品課稅方面，我國原則上僅對境內所得課稅，屬於資本利得部分多免稅。其中個人居住者採結算申報，稅率介於5％至40％；針對非居住者的外國投資人，直接購買股票、債券或存款利息，依其所得類別採不同稅率，也就是非居住者股利採21％扣繳率、利息20％、特定金融商品15％，並可依租稅協定再享更低稅率。

宋秀玲指出，最有利投資人的，就是「出售基金或ETF」產生的證券交易所得目前是屬於免稅項目，現階段金融資產管理中心開放的基金商品多屬於「無配息型」，也就是說，投資收益主要透過出售獲利實現，而此類出售利益皆屬免稅範圍。

在股利課稅方面，台灣現在有獨步全球的「二擇一制度」，散戶或存股族可選擇享有8.5％抵稅權；而高所得或大股東則可選擇28％分開計稅。另外，我國已與35個國家簽署租稅協定。

商品 免稅

延伸閱讀

亞洲創新籌資平台啟動典禮 產業創新日論壇暨亞洲創新盃決賽圓滿落幕

金總發表2025年《白皮書》 金融業喊降稅衝亞資中心

光陽：電動機車面臨三難題

金融業建言降稅六項 拼亞資中心落地競爭力

相關新聞

五大銀行新增房貸探低 9月金額505億元 近二年半低點

中央銀行最新公布9月本國五大銀行（臺銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率再下滑至2.12％，整體利率下降...

壽險外匯避險 四案並陳

壽險公會昨（22）日討論四大匯率會計調整方案，決定四案並呈給金管會。其中以「AC債券攤銷法」最受支持，因可顯著降低淨曝險...

國家品牌玉山獎揭曉 彰銀拿下11項殊榮

彰化銀行今年邁入創立120周年重要里程碑，秉持「熱忱、效率、創新」之經營理念，長期致力於提升治理效能、深化數位轉型與實踐...

國家品牌玉山獎揭曉 台壽抱回八項大獎

營運實績國家肯定。中信金旗下台灣人壽今年蟬連《國家品牌玉山獎》「傑出企業類」全國首獎，亦摘下「傑出企業類」、「最佳產品類...

國家品牌玉山獎揭曉 台企銀五連霸首獎

第22屆國家品牌玉山獎揭曉，台灣企銀榮獲「傑出企業」、九項「最佳產品類」及九項「最佳人氣品牌類」獎項，更勇奪二座「全國首...

國家品牌玉山獎揭曉 元大壽連六年勝出

台灣已邁入超高齡社會，在個人健康管理上不免帶來許多挑戰。根據健保署統計資料，每年有超過2萬人接受人工膝關節置換手術，超過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。