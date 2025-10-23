亞資中心論壇／金管會副主委陳彥良：留財引資 看見成果

金管會副主委陳彥良指出，台灣推動「亞洲資產管理中心」，將從三大面向精進，一是擴大跨境金融服務、建構OAMU一站式平台；二是強化台版TISA誘因、落實普惠金融；三是打造股債雙主軸「亞洲創新籌資平台」。目標是以「留財引資並重」策略，形塑具台灣特色的金融競爭力。

2025年臺灣週15日啟動，陳彥良在「亞洲資產管理中心論壇」，發表專題演講，題目為「亞洲資產管理中心政策推動成果」。陳彥良指出，台灣推動亞資中心，須跳脫傳統金融框架，以「換位思考」結合台灣產業實力，特別是半導體與新創科技的全球鏈結，打造屬於台灣的競爭模式。

亞資中心推動目標

據金管會統計，亞資中心推動已見成果，法令鬆綁達成率達七成，39項修法提前完成，金融業資產管理規模增加2.85兆元，完成兩年目標的71%。

高雄資產管理專區成立，33家金融機構進駐試辦38項業務。私人銀行業務方面已有21家銀行承作，管理資產規模突破1.8兆元，服務逾1.6萬名高資產客戶。

為加速建構亞資中心，金管會提出三大精進措施：一、擴大跨境金融服務、建構OAMU（境外資產管理平台）。

OAMU將整合國際金融業務分行（OBU）、國際證券業務分公司（OSU）及國際保險業務分公司（OIU），試辦聯合開戶、共同行銷與合作推廣，並開放OIU新商品與延長租稅優惠，以吸引台商資金回流，強化留財引資的綜效。

二、強化台版TISA誘因、落實普惠金融。金管會也將推動第二階段租稅誘因。

三、打造「亞洲創新籌資平台」，壯大股債雙主軸。將延續「資本市場壯大計畫」成果，結合「國家希望工程」與「台灣人工智慧島」願景，推動創新板2.0、優化國際債券規範，形塑股債並進的創新籌資生態。