亞資中心論壇／金管會主委彭金隆：拚台灣特色亞資中心

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
亞洲資產管理中心論壇15日舉行，金管會主委彭金隆（中）致詞，臺灣證券交易所總經理李愛玲（左二）擔任專題座談主持人。記者林俊良／攝影
亞洲資產管理中心論壇15日舉行，金管會主委彭金隆（中）致詞，臺灣證券交易所總經理李愛玲（左二）擔任專題座談主持人。記者林俊良／攝影

「2025臺灣週」15日開幕，金管會主委彭金隆說，希望透過「大贏小輸」的組合拳，並結合五大核心戰略與三層級推動架構，打造具台灣特色的亞洲資產管理中心。他強調，台灣將聚焦優勢產業與資金實力，採「大贏一段、小輸為贏」策略，在國際金融版圖中站穩關鍵位置。

金管會與臺灣證券交易所、櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所、臺灣集中保管結算所共同舉辦的「亞洲資產管理中心論壇」，彭金隆出席致詞時表示，全球主要金融中心皆有其專長，台灣發展亞洲資產管理中心，應以自身強項出發，不受地理限制，需以「無形腹地」為發展基礎，結合全球台商生態鏈與產業影響力，形塑獨特的台灣優勢。

證交所總經理李愛玲也表示，上市公司市值已近89兆元，預期還會成長，主要因台灣是智慧科技島，半導體、AI、ICT產業供應鏈完整，台灣有堅實供應鏈，產業具國際競爭力，未來將協助國內公司打國際盃。

彭金隆說，金管會已經推動五大核心戰略，包括：一、壯大資產管理規模：鬆綁法規、吸引外資來台設立區域中心，推動高雄示範區及多元金融商品。

二、普惠永續融合計畫：推動台灣特色的TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）全民投資帳戶，首波有十家投信、16檔基金上線，並加強ESG教育與永續人才培育。

三、促進財富管理規模：擴大私人銀行與家族辦公室業務，整合銀行與投信顧問服務。

四、導引資金投入公建：啟動「兆元投資國家發展方案」，設立資本市場服務團，引導保險及民間資金投入公共建設。

五、壯大資本市場、擴大投資台灣：推動創新板2.0與雙掛牌機制，發展創投與新創產業，建立具國際競爭力的亞洲創新籌資平台。

金管會並同步建立三層級推動體系，一、行政院跨部會協調會議，整合政府資源、加速政策落地；二、政策執行小組，專責法規鬆綁與修正；三、9月成立亞資中心推動辦公室。

金管會 臺灣期貨交易所

