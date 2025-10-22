壽險公會會議結果出爐 業者力拚明年財報方案有望上路

壽險業者為因應外匯避險成本長期居高不下、匯率波動對財報影響過大的問題，正積極尋求制度性解方。壽險公會22日召開會議，邀集四大會計師事務所的會計師及多家壽險業者代表，針對業者所提出的四大方案進行討論。據了解，會計師並未反對任何選項，但也提出若干會計準則相關建議，而壽險公會則傾向採用AC債券攤銷法，並提出一項配套措施，業者希望明年有望上路。

壽險業者指出，這次會議的核心在於如何讓壽險業能更靈活地反映實質經營狀況，同時降低匯率變動造成的帳面損益過度波動，四大會計師事務所的代表對四項方案均給予正面意見，並提出三大共識：一、未來無論採行哪一方案，最終仍須有明確的法令依據與準則修訂，作為財報查核時的依據，不會出具保留意見；二、四個方案的實質目的都在於增加避險操作的彈性，解決壽險業經營在財報上的允當表達，並非因此就不需要避險；三、因涉及財報呈現方式的變動，未來在附註揭露上需明確說明與現行做法的差異，以維持資訊的透明度。

另一名壽險公司高層指出，會計師建議應回歸不同財報準則間的一致性檢視，由於保險業、金控及證券發行人適用的財報編制準則各異，有的設有匯兌損益科目、有的則無，因此若未來要套用業者所提出的方案，須釐清金控與非金控適用的財報編制準則依據，如有互相抵觸的部分則需調整，屆時可能需同時與證期局、銀行局、保險局等各局溝通協調。

壽險業者表示，會後將由壽險業者再針對會計師的建議進行技術細節調整，且還要再次與會計師開會確認，經壽險公會彙整修正後的四大方案後，預計最快11月才能整合並送交金管會保險局及保險事業發展中心等周邊單位參酌，最終方案仍由金管會定奪。