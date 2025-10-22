匯損不再是壽險痛點！匯率會計新制 壽險圈喊明年上路

壽險公會22日討論四大匯率會計調整方案，決定四案並呈給金管會。又以「AC債券攤銷法」最受支持，因可顯著降低淨曝險、穩定財報波動，又不影響淨值。壽險圈盼新制最快明年元旦上路，讓財報更貼近經營實況。

依現行制度下，所有外幣債券都須按月評價匯率變動，導致匯率波動直接反映在損益，帳面獲利與實際經營脫鉤。若改採AC攤銷法，多數債券可排除即期匯率影響，大幅降低損益波動。

以100億元外幣債為例，原本全得做匯率評價；採AC攤銷法，僅剩列OCI的部位（如50億元）需評價，淨曝險規模隨即減半。

也因淨曝險部位縮減，原先衍生性商品避險比率需維持六成，如今僅四成即可達成同樣效果，代表NDF（遠期外匯）操作量可縮減，避險成本隨之下降。

更關鍵的是，淨曝險部位下降後，外匯價格準備金負擔大幅減輕。過去外價金需支應四成未避險曝險，如今僅需一成，外價金得以全數支應避險商品評價損失，形成正向循環，加速水庫累積。

配合新制運作，公會並提出同步「拉高外匯價格準備金上限」的配套，將評估信賴水準（VaR）從95%調升至97.5%，讓業者能加快累積外價金水位。

對於外界關切的資訊揭露問題，公會也達成共識，若採行AC攤銷法，財報將增設附註揭露欄位，明確說明與現行制度差異、評價方法與潛在影響，確保透明度與投資人信任並行。

壽險圈指出，AC攤銷法雖無法完全消除避險衍生性商品的評價波動，但能顯著降低淨曝險規模，讓會計制度更符合壽險長期經營特性。