快訊

獨／卡位機會到？國際金價大跳水 黃金交易平台買氣卻井噴

匯損不再是壽險痛點！匯率會計新制 壽險圈喊明年上路

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

壽險公會22日討論四大匯率會計調整方案，決定四案並呈給金管會。又以「AC債券攤銷法」最受支持，因可顯著降低淨曝險、穩定財報波動，又不影響淨值。壽險圈盼新制最快明年元旦上路，讓財報更貼近經營實況。

依現行制度下，所有外幣債券都須按月評價匯率變動，導致匯率波動直接反映在損益，帳面獲利與實際經營脫鉤。若改採AC攤銷法，多數債券可排除即期匯率影響，大幅降低損益波動。

以100億元外幣債為例，原本全得做匯率評價；採AC攤銷法，僅剩列OCI的部位（如50億元）需評價，淨曝險規模隨即減半。

也因淨曝險部位縮減，原先衍生性商品避險比率需維持六成，如今僅四成即可達成同樣效果，代表NDF（遠期外匯）操作量可縮減，避險成本隨之下降。

更關鍵的是，淨曝險部位下降後，外匯價格準備金負擔大幅減輕。過去外價金需支應四成未避險曝險，如今僅需一成，外價金得以全數支應避險商品評價損失，形成正向循環，加速水庫累積。

配合新制運作，公會並提出同步「拉高外匯價格準備金上限」的配套，將評估信賴水準（VaR）從95%調升至97.5%，讓業者能加快累積外價金水位。

對於外界關切的資訊揭露問題，公會也達成共識，若採行AC攤銷法，財報將增設附註揭露欄位，明確說明與現行制度差異、評價方法與潛在影響，確保透明度與投資人信任並行。

壽險圈指出，AC攤銷法雖無法完全消除避險衍生性商品的評價波動，但能顯著降低淨曝險規模，讓會計制度更符合壽險長期經營特性。

匯率 衍生性商品 壽險

延伸閱讀

壽險公會今開會談外匯避險 對四大方案進行探討

獨／壽險匯率會計新制 四大抗匯損提案全都露

國泰金、富邦金、玉山金要噴了？專家看好「受惠降息」：第4季重回主流

壽險2025年前九月新保費年增26%

相關新聞

獨／卡位機會到？國際金價大跳水 黃金交易平台買氣卻井噴

國際金價創歷史新高後反轉大跳水，買氣卻意外井噴，不少投資人進場卡位。根據櫃買黃金現貨平台統計，22日成交金額飆升至1.3...

階段性任務完成 將來銀行總經理許柏林請辭

純網銀將來銀行董事會今日通過總經理許柏林請辭案，將於11月3日辭職。新任總經理任命就任前，總經理職務由副總經理張恭賀代行...

國泰世華銀行再有人事異動 資深副總胡醒賢傳轉戰外銀

外傳國泰世華銀行資深副總經理胡醒賢離職，國泰金控（2882）22日證實此消息，胡醒賢確實已提出離職，後續的高階主管人事安...

股匯同步下挫 新台幣收30.731元貶至逾1周低點

美元指數走揚，加上外資提款台股並匯出，加重新台幣貶值壓力，今天匯價走弱，貶破30.7元價位，收盤收30.731元，貶4分...

中央銀行啟動台幣鈔券改版 24年來首度大翻新

明日中央銀行總裁將赴立法院業務報告，今日宣布正式啟動新台幣鈔券改版計畫，這將是我國自2001年現行鈔券發行以來、相隔24...

整理包／看懂三商美邦出售原因、潛在買家 金管會新制一出為何更難談出好價格？

三商美邦人壽出售案本周進入出價階段，引發市場關注。三商壽資本適足率（RBC）長期低於法定標準，加上即將接軌的新一代清償能力制度（TW-ICS）對增資要求更高。雖然自2020年以來，股東已投入逾200億元，但RBC仍未達標，加上美元匯率波動與監管限制，使公司財務壓力持續升高，出售成為可能出路。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。