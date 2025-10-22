快訊

合庫銀行積極調整國內分行據點提升績效 預定11月再裁6家分行

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

合庫銀行為因應數位化浪潮及客戶臨櫃交易需求減少，自2024年6月啟動分行整併作業，迄今已完成裁撤北中南共15家分行，預定於今年11月24日再裁撤松江等6家分行，每家裁撤分行既有業務均規劃由鄰近分行完整承接，員工工作權獲得充分保障，並確保客戶權益不受影響。裁撤後，合庫銀行仍擁有全國最多的分行通路，維持遍布全國各地綿密服務網絡，提供客戶便利的金融服務。

近年來金融科技數位化興起，加上新冠疫情影響，客戶交易習慣逐漸改採自動化設備或數位線上服務，數位金融交易方式越發普遍，分行臨櫃來客人數日益減少，全體國銀國內分行總家數也由2014年3,460家，至今年8月底減少為3,358家，呈現持續下降趨勢。

合庫銀行歷經多次合併部分基層金融機構及農民銀行，國內分行家數一度超逾300家，造成部分分行之間距離過近，業務範圍高度重疊，無法充分發揮營業據點效益。因此，合庫銀行在遵循政府普惠金融政策前提下，規劃將距離較相近、業務範圍重疊的分行進行整併裁撤，藉以集中資源並釋出人力用以擴充其他分行之人員配置，有助於提升客戶服務品質、落實法令遵循、執行防堵詐騙暨防制洗錢暨打擊資恐成效，以及強化內部控制及整體經營績效。未來合庫銀行仍將落實遵循政府普惠金融政策、善盡企業社會責任、提升作業效率，並提供客戶更為優質的金融服務。

