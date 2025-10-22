境外金融中心前八月賺破「2」字頭 全年戰近四年新高

據金管會統計，2025年前八月銀行、證券與保險三大境外金融中心稅前盈餘 21.6億美元，站上「2」字頭，年增六成，美國9月已重啟降息循環，全年獲利可望衝破2022年23億美元，挑戰25億美元，改寫近四年新高。

境外金融中心是指3O，包括銀行國際金融業務分行（OBU）、證券國際業務分公司（OSU）、及保險國際業務分公司（OIU）。

8月單月三大境外金融中心稅前盈餘3.2億美元寫今年單月新高，月增24%，因OBU、OSU同步走強，抵銷OIU單月轉虧。

3O獲利曾在2020 年寫下全年大賺39億美元的高峰，成為金融業的「金雞母」。惟隨美國暴力升息，債券評價利益轉負、資金成本飆升，2023年起獲利跌破20億美元，連兩年僅在18億美元附近徘徊。

9月美國降息一碼，市場估年底前還有兩碼降息空間，將有助帶動銀行美元資金成本下降、供應鏈移轉帶動外幣放款需求，債券殖利率逐步往4%靠攏下，舊債評價空間也可望回升，這三大利多有望讓3O獲利重返榮景。

金管會公布8月、前八月三大境外金融中心獲利。

8月OBU稅前盈餘94.3億元台幣寫今年單月新高，月增26%，前八月OBU賺640.3億元台幣，年增57%。（以臺銀7月底美元對台幣結算匯率30.59元換算，OBU前八月稅前盈餘折合約20.9億美元）。

銀行局副局長王允中說，單月獲利走揚是因市場預期降息，美債殖利率走跌，債券評價利益增加，累計前八月年增則是因市場預期降息，法人戶資金運用轉保守，外幣存款規模縮小，美元資金成本下滑，推升OBU獲利表現。

OSU 8月稅前盈餘回升到2230萬美元也是今年單月高點，月跳增三倍，累計前八月6245萬美元，年增快十倍，證期局副局長高晶萍說，均是券商投資利益增加所致。

OIU卻獨憔悴，8月盈轉虧874萬美元是今年首見虧損，主因受壽險預估投資損失，出現逾期信用減損，累計前八月只賺163萬美元、年減幅擴大到九成，保險局副局長陳清源說，壽險利息收入減少與產險控管天災風險的損失預估加重的雙重壓力所致。

值得一提的是，8月OIU保單睽違14個月後，終見「破蛋」，由富邦人壽賣出一件OIU保單，保費收入12.3萬美元。市場預期在亞資中心帶動下，OIU保單後勢可期。