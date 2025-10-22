3大境外金融中心前8月獲利逾21億美元 僅OIU衰退

金管會公布3大境外金融中心統計8月稅前損益約3.22億美元，累計前8月獲利21.58億美元，年增66%，主要仍靠OBU撐場，前8月獲利中三大境外金融中心僅OIU衰退；好消息是，8月壽險OIU暌違14個月終於「破蛋」，有保費收入進帳。

金管會推動3大國際金融業務，包括國際金融業務分行（OBU）、保險國際業務分公司（OIU），以及證券國際業務分公司（OSU），俗稱「金融3O」。

金管會統計顯示，8月OBU單月獲利新台幣94.3億元，創下今年單月獲利新高，累計前8月獲利為640.3億元，年增57.4%；如果進一步用台銀8月底美元結帳匯率29.895計算，換算8月獲利3.0827億美元，累計前8月獲利為20.94億美元。

金管會銀行局副局長王允中指出，8月獲利較7月增加，主要是因投資淨收益增加，美元債券殖利率下行，帶動債券評價利益增加，加上新台幣兌美元持續走貶，推升利息淨收益。

至於今年前8月OBU獲利年增57%，王允中分析，主要因市場今年對降息預期升溫，法人戶資金運用轉趨保守，外匯定存利息費用下滑，推升OBU獲利表現。

金管會保險局副局長陳清源指出，8月OIU單月虧損873.8萬美元，前8月OIU累計獲利163.3萬美元，年減9成，其中，單月OIU虧損主要是因壽險業預估投資減損，有些放款提撥呆帳所致。至於前8月獲利狀況，壽險業是因利息收入減少、投資預期信用減損，產險業受到過去天災損失預估影響，再保險業則是有釋出責任準備金，因此有助獲利。

不過，8月OIU雖然單月呈現虧損，不過好消息是，8月OIU件數共12件，其中，壽險業OIU業績自2024年6月起就持續掛蛋，睽違14個月後，今年8月壽險OIU業績終於「破蛋」，新契約件數來自富邦人壽所銷售的富美環球利變終身壽險（OIB），保費收入為12.3萬美元。

8月OSU稅前盈餘2230萬美元，月增1714.3萬美元，前8月OSU稅前盈餘6245.2萬美元，年增逾9倍。金管會證期局副局長高晶萍表示，最主要是券商投資利益增加，帶動獲利成長。