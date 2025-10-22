快訊

柯文哲涉政治獻金侵占案 年代集團創辦人邱復生明出庭作證

挺「關中天」遭質疑中立性 NCC委員被提名人羅慧雯：當時是學者

雙北豪雨不斷 北市府宣布明1校停班課、2校遠距

國泰世華銀行再有人事異動 資深副總胡醒賢傳轉戰外銀

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰金控證實國泰世華銀行資深副總胡醒賢辭職。聯合報系資料照
外傳國泰世華銀行資深副總經理胡醒賢離職，國泰金控（2882）22日證實此消息，胡醒賢確實已提出離職，後續的高階主管人事安排仍需經董事會會議確認，待董事會核定後，才會正式對外公布新任副總經理人選。

胡醒賢畢業於美國南加州大學企業管理碩士，長期深耕銀行體系，曾在花旗銀行任職，自2022年轉戰國泰世華銀行擔任資深副總經理一職，擁有豐富的金融業歷練。

另有消息指出胡醒賢將轉戰滙豐銀行財管暨個金事業負責人，滙豐銀行對此回應不便評論。

國泰世華 總經理 國泰金控 匯豐

相關新聞

階段性任務完成 將來銀行總經理許柏林請辭

純網銀將來銀行董事會今日通過總經理許柏林請辭案，將於11月3日辭職。新任總經理任命就任前，總經理職務由副總經理張恭賀代行...

國泰世華銀行再有人事異動 資深副總胡醒賢傳轉戰外銀

股匯同步下挫 新台幣收30.731元貶至逾1周低點

美元指數走揚，加上外資提款台股並匯出，加重新台幣貶值壓力，今天匯價走弱，貶破30.7元價位，收盤收30.731元，貶4分...

中央銀行啟動台幣鈔券改版 24年來首度大翻新

明日中央銀行總裁將赴立法院業務報告，今日宣布正式啟動新台幣鈔券改版計畫，這將是我國自2001年現行鈔券發行以來、相隔24...

整理包／看懂三商美邦出售原因、潛在買家 金管會新制一出為何更難談出好價格？

三商美邦人壽出售案本周進入出價階段，引發市場關注。三商壽資本適足率（RBC）長期低於法定標準，加上即將接軌的新一代清償能力制度（TW-ICS）對增資要求更高。雖然自2020年以來，股東已投入逾200億元，但RBC仍未達標，加上美元匯率波動與監管限制，使公司財務壓力持續升高，出售成為可能出路。

央行將啟動新臺幣鈔券改版 升級防偽功能及環保永續

央行將啟動新臺幣鈔券改版！我國現行鈔券使用約24年，央行將透過「新臺幣鈔券主題諮詢委員會」廣徵各界對新版鈔券主題之意見。...

