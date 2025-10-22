國泰世華銀行再有人事異動 資深副總胡醒賢傳轉戰外銀

外傳國泰世華銀行資深副總經理胡醒賢離職，國泰金控（2882）22日證實此消息，胡醒賢確實已提出離職，後續的高階主管人事安排仍需經董事會會議確認，待董事會核定後，才會正式對外公布新任副總經理人選。

胡醒賢畢業於美國南加州大學企業管理碩士，長期深耕銀行體系，曾在花旗銀行任職，自2022年轉戰國泰世華銀行擔任資深副總經理一職，擁有豐富的金融業歷練。

另有消息指出胡醒賢將轉戰滙豐銀行財管暨個金事業負責人，滙豐銀行對此回應不便評論。