階段性任務完成 將來銀行總經理許柏林請辭

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
將來銀行總經理許柏林因階段性任務完成而請辭。聯合報系資料照
網銀將來銀行董事會今日通過總經理許柏林請辭案，將於11月3日辭職。新任總經理任命就任前，總經理職務由副總經理張恭賀代行。據了解，許柏林因階段性任務完成而請辭。

將來銀行今天發布重大訊息，許柏林請辭總經理職務。將來銀行指出，許柏林自2021年5月13日擔任將來銀行總經理，帶領團隊取得銀行執照及順利開業，以扎實的基本功，讓保險、房貸、法人戶等重量級銀行業務在三家純網銀中跑在最前面，並積極開辦信託、外匯及企金聯貸業務，領先同業完備金融服務版圖。目前將來銀行業務初具規模，運作邁入常軌，許柏林因生涯規劃退休，辭任總經理，將於11月3日正式離開將來銀行。

董事長郭水義表示，將來銀行四大業務齊備、資產品質良好，感謝總經理許柏林四年多來的貢獻，為公司奠定良好的發展基礎。此次總經理許柏林因生涯規劃申請退休，公司雖感不捨，仍寄予祝福。

許柏林離職後，將來銀行總經理職務由副總經理張恭賀暫代，將來銀行說明，張恭賀銀行從業資歷25年，熟悉銀行業務與風險控管，將秉持將來銀行誠信為本、客戶信賴、創新創價、承諾當責之價值觀，建構將來銀行核心能耐、持續創新金融科技，為客戶、夥伴、同仁及股東創造價值。

總經理 將來銀行 網銀

