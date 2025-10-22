股匯同步下挫 新台幣收30.731元貶至逾1周低點

快訊

中央社／ 台北22日電
美元指數走揚，加上外資提款台股並匯出，加重新台幣貶值壓力，今（22）日匯價走弱，貶破30.7元價位，收盤收30.731元，貶4分。聯合報系資料照
美元指數走揚，加上外資提款台股並匯出，加重新台幣貶值壓力，今天匯價走弱，貶破30.7元價位，收盤收30.731元，貶4分，逾1週新低，台北及元太外匯市場總成交金額放大至18.435億美元。

美國科技股下跌，台積電ADR下挫，台股早盤跌逾200點，中午過後跌勢收斂至近平盤；加權指數終場下跌103.5點，收在27648.91點。

台股漲多拉回，外資趁勢獲利了結，今天大舉提款台股並匯出，加上美元指數反彈，一度站到99之上，新台幣隨亞幣走弱，今天開盤價為30.70元，最高30.69元、最低30.74元。儘管新台幣貶破30.7元，但交易區間偏窄，未脫整理格局。

外匯交易員表示，近期台股頻頻創高，本來就有獲利了結賣壓，適時修正也在預期當中，接下來台灣又遇到連假，放假之前，外資先行落袋為安，可能推動新台幣偏弱盤整。

時間往後推進，外匯交易員認為，美國聯準會可望降息，以及若月底川習會釋出正面訊號，均有助於強化投資人信心，不排除熱錢又再度流入，推動股匯市同步走揚；現在情勢都還存在不確定性，只能靜觀其變，關注聯準會決策、川習會及美中關係發展，以及台美貿易談判結果。

根據央行統計，美元指數今天上揚0.23%，亞幣普遍走弱，人民幣微跌0.09%，新台幣貶值0.13%，韓元下跌0.23%，日圓方面，日本新任首相高市早苗上任，市場認為她將延續寬鬆路線，日圓應聲下挫，今天貶值0.45%。

新台幣 台股

