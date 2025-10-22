快訊

國內爆非洲豬瘟檢方要查了！分案追病毒來源、不排除傳喚豬農

T17、T18爭議落幕 專家揭急轉彎2大主因：新壽無條件下車是最佳解方

新壽同意放手！宣布T17、T18合意解約 蔣萬安18時親自回應

第一金證券獲第22屆玉山獎3大獎 董事長陳致全獲頒傑出企業領導人

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
第一金證券獲得玉山獎3項大獎。第一金總經理李美芳（左起）、第一金董事長陳致全、第一金副總邵正中。圖／第一金證券提供
第一金證券獲得玉山獎3項大獎。第一金總經理李美芳（左起）、第一金董事長陳致全、第一金副總邵正中。圖／第一金證券提供

第22屆國家品牌玉山獎日前頒獎，第一金證券獲得3項大獎，其中第一金董事長陳致全帶領公司創下優異經營績效、強化營運韌性與永續發展得到評審青睞，榮獲傑出企業領導人獎；同時，公司連續第4年獲得傑出企業獎，並以「投組診股師」獲得最佳產品獎。

陳致全董事長帶領第一金證券持續深耕證券業務，並進行數位轉型及永續發展，秉持「提供超越客戶預期的金融理財服務」核心理念，打造穩健經營體質，近4年公司營運績效達到成立37年來的最高峰，經紀、承銷、自營三大業務穩健發展。

此外，為落實企業永續共榮，陳致全董事長重視員工薪酬與福利，3度加薪提高員工薪資、大幅提高員工紅利、開辦員工持股信託，並提高結婚與生育補助、各類假別及友善孕育措施，打造幸福職場。且透過各項公益活動回饋社會，落實普惠金融，積極響應國內外永續行動，傑出表現獲頒傑出企業領導人獎。

陳致全董事長表示，很榮幸獲得傑出企業領導人，感謝評審團對於個人及公司的肯定，多年來秉持從客戶需求出發，協助客戶累積財富理念，帶領公司建立以服務為本的企業文化，致力打造優質的企業品牌，落實第一金控「永續金融第一品牌」的願景。

另外，第一金證券「投組診股師」獲得最佳產品，首創採用投資組合方式健檢客戶持股，透過智慧化、數位化及視覺化，以AI技術整合分析客戶股票庫存，投資數據包含投資績效、投資風險、投資配置、投資成本與投資地區，可一鍵將股票庫存匯入系統，立即產生庫存健檢分數，並提供台股及ETF投資3組精選投組及2組自設投組，供客戶於健診後快速選擇，猶如24小時投資顧問陪伴身旁。

第一金證券近年持續提供更便利、友善的金融商品與服務，提升客戶使用體驗，最近4年已有第一金權證、第一金麻吉APP、移動贏家APP、ESG智能永續指標數據平台、投組診股師等陸續獲獎，未來將持續聚焦智慧行動理財趨勢，運用技術研發與產品設計團隊實力，發展與完備數位服務價值鏈，期許成為業界發展金融科技的先行者。

第一金證券 董事長

延伸閱讀

玉山銀培育永續轉型人才

新北「雙保PLUS健檢+」 115年加碼補助職災保險

玉山金獲永續金融金質獎

玉山金倡議 ESG 永續行動

相關新聞

股匯同步下挫 新台幣收30.731元貶至逾1周低點

美元指數走揚，加上外資提款台股並匯出，加重新台幣貶值壓力，今天匯價走弱，貶破30.7元價位，收盤收30.731元，貶4分...

中央銀行啟動台幣鈔券改版 24年來首度大翻新

明日中央銀行總裁將赴立法院業務報告，今日宣布正式啟動新台幣鈔券改版計畫，這將是我國自2001年現行鈔券發行以來、相隔24...

整理包／看懂三商美邦出售原因、潛在買家 金管會新制一出為何更難談出好價格？

三商美邦人壽出售案本周進入出價階段，引發市場關注。三商壽資本適足率（RBC）長期低於法定標準，加上即將接軌的新一代清償能力制度（TW-ICS）對增資要求更高。雖然自2020年以來，股東已投入逾200億元，但RBC仍未達標，加上美元匯率波動與監管限制，使公司財務壓力持續升高，出售成為可能出路。

央行將啟動新臺幣鈔券改版 升級防偽功能及環保永續

央行將啟動新臺幣鈔券改版！我國現行鈔券使用約24年，央行將透過「新臺幣鈔券主題諮詢委員會」廣徵各界對新版鈔券主題之意見。...

金價昨日暴跌5.4%創十年來最大單日跌幅 但法人看好4000美元仍有撐

金價昨日暴跌5.4%，創下近十年來單日最大的跌幅，從每盎司4381美元的高點直接跌到4100美元價位。法人分析，主要來自...

央行澄清正視聽 未評估金價上6,000美元

針對媒體報導，央行於10月20日立法院財政委員會視察文園金庫時表示，內部評估黃金價格最高可能上看每英兩5,000美元至6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。