第一金證券獲第22屆玉山獎3大獎 董事長陳致全獲頒傑出企業領導人

第22屆國家品牌玉山獎日前頒獎，第一金證券獲得3項大獎，其中第一金董事長陳致全帶領公司創下優異經營績效、強化營運韌性與永續發展得到評審青睞，榮獲傑出企業領導人獎；同時，公司連續第4年獲得傑出企業獎，並以「投組診股師」獲得最佳產品獎。

陳致全董事長帶領第一金證券持續深耕證券業務，並進行數位轉型及永續發展，秉持「提供超越客戶預期的金融理財服務」核心理念，打造穩健經營體質，近4年公司營運績效達到成立37年來的最高峰，經紀、承銷、自營三大業務穩健發展。

此外，為落實企業永續共榮，陳致全董事長重視員工薪酬與福利，3度加薪提高員工薪資、大幅提高員工紅利、開辦員工持股信託，並提高結婚與生育補助、各類假別及友善孕育措施，打造幸福職場。且透過各項公益活動回饋社會，落實普惠金融，積極響應國內外永續行動，傑出表現獲頒傑出企業領導人獎。

陳致全董事長表示，很榮幸獲得傑出企業領導人，感謝評審團對於個人及公司的肯定，多年來秉持從客戶需求出發，協助客戶累積財富理念，帶領公司建立以服務為本的企業文化，致力打造優質的企業品牌，落實第一金控「永續金融第一品牌」的願景。

另外，第一金證券「投組診股師」獲得最佳產品，首創採用投資組合方式健檢客戶持股，透過智慧化、數位化及視覺化，以AI技術整合分析客戶股票庫存，投資數據包含投資績效、投資風險、投資配置、投資成本與投資地區，可一鍵將股票庫存匯入系統，立即產生庫存健檢分數，並提供台股及ETF投資3組精選投組及2組自設投組，供客戶於健診後快速選擇，猶如24小時投資顧問陪伴身旁。

第一金證券近年持續提供更便利、友善的金融商品與服務，提升客戶使用體驗，最近4年已有第一金權證、第一金麻吉APP、移動贏家APP、ESG智能永續指標數據平台、投組診股師等陸續獲獎，未來將持續聚焦智慧行動理財趨勢，運用技術研發與產品設計團隊實力，發展與完備數位服務價值鏈，期許成為業界發展金融科技的先行者。