華南永昌證券勇奪玉山獎全國首獎 獲四大獎肯定

華南永昌證券獲頒第22屆「國家品牌玉山獎」之「傑出企業」、「最佳產品一最接近大戶使用的一般投資APP」及「最佳人氣品牌一開戶關懷全旅程，從開戶之初，到投資之路，細心關懷，照顧每一處」三項大獎，其中，「最佳產品獎─最接近大戶使用的一般投資APP」更勇奪最高榮譽全國首獎！

華南永昌證券經營穩健，今年累積前九月每股盈餘（EPS）達2.06元，獲利成績與經紀市占率表現，雙雙穩居官股券商首位，並在數位轉型、普惠金融與永續經營上持續深化。今年榮獲「國家品牌玉山獎」傑出企業獎肯定，由副總統蕭美琴親自授獎，華南永昌證券董事長黃進明代表領獎，肯定華南永昌證券在公司治理與經營績效的卓越成果。

華南永昌證券積極推動數位金融創新，自主研發「華南e指沖APP」，以貼近投資人需求為核心，從1.0至3.0版本不斷優化功能、更新介面，打造最符合投資人操作習慣的行動交易平台。今年榮獲「國家品牌玉山獎」最佳產品類及最佳人氣品牌雙項殊榮，其中，最佳產品類獎更一舉拿下全國首獎，實至名歸。

黃進明表示，「華南e指沖」讓投資人以手機即可享有法人大戶級的專業服務體驗，讓投資更簡單、更直覺。App內建多項便利功能，包括ETF成分股雙向查詢、閃電下單結合走勢圖、自訂推播提醒及多元下單設定等，協助投資人掌握市場脈動、快速出擊。

「華南e指沖」自上線以來，累積下載破18萬次，iOS評價平均4.8顆星，成為券商下單APP領先品牌。此外，「華南永昌開戶關懷全旅程」服務機制，也以主動外撥與通知維持八成以上開戶成功率，開戶人數三年成長141%，展現以客為本、持續創新的品牌實力。

隨投資人布局海外市場與資產配置的需求日增，華南e指沖App近期將推出複委託功能，與國際權威金融分析機構「標準普爾（S&P）」獨家合作，提供高品質數據與自建模型，結合各大券商分析師評分及關鍵字搜尋功能，並可一鍵切換台外幣帳號，協助投資人高效掌握跨幣別投資機會。

展望未來，華南永昌證券將持續深化普惠與永續金融，落實公平待客原則，協助客戶以最適切的方式投資、提升勝率並降低風險，實踐客戶、企業與社會的共融共好。