遠東銀積極數位創新 獲國家品牌玉山獎雙獎

面對全球科技浪潮，遠東銀行（2845）致力追求「開放創新」與「安全信任」間的最佳平衡，在第22屆國家品牌玉山獎中，以「十樂AI元宇宙」財富管理服務場景獲頒「最佳人氣品牌」；同時Bankee社群銀行也以防詐創新及虛擬資產金流服務市占九成以上實績，贏得「最佳產品創新」。

遠銀表示，連三年獲最佳人氣品牌的「十樂AI元宇宙」，為遠東銀個人金融事業群以元宇宙技術所打造的新金融服務平台。

該事業群透過AI數據即時洞察與客戶體驗管理等數位基礎佈建，提升虛實場景用戶活躍度與社群黏著度，以深耕在財富管理領域的數位化優勢，繼導入SAS Viya平台以運用AI與機器學習模型分析精準行銷，今年又導入可組合式顧客數據平台（CCDP）與Google雲端平台(GCP)等大型語言模型(LLM)分析，交叉整合金融互動訊息並即時掌握市場聲量與品牌趨勢，以在不同產品線間達成更精準的客群策略與行銷決策。

遠東銀是國內最早與多家虛擬資產交易所合作的金融機構，以屢屢獲國內外創新大獎的Bankee社群銀行出發，自6年前率先投入虛擬資產金流服務，透過整合多家交易所API，簡化用戶法幣與虛幣間轉換流程，致力實現法幣與虛幣的無縫橋接，讓出入金平均處理時間縮減至最快3秒。

在為投資者省下寶貴時間同時， Bankee社群銀行深知「防詐即信任」的重要性，積極導入AI智能風控、行為偵測模型與跨行金流比對機制，打造事前、事中、事後全維度防詐監測系統，不僅保障用戶交易安全，也攜手交易所共同協助政府與警方阻斷異常金流，為台灣金融科技市場樹立效率與安全兼備的新標竿。

Bankee社群銀行目前負責全台九成以上的虛擬資產出入金金流，為產業的中樞要角。