再創公股新紀錄！臺灣企銀五度蟬聯全國首獎 勇奪21座玉山獎殊榮

第22屆國家品牌玉山獎揭曉，臺灣企銀榮獲「傑出企業」、9項「最佳產品類」及9項「最佳人氣品牌類」獎項，更勇奪2座「全國首獎」最高榮耀殊榮，總計高達21項大獎，締造公股唯一五連霸全國首獎新紀錄！

臺灣企銀今年獲獎作品涵蓋智慧防詐、行動金融、高齡友善、綠色永續、信用貸款及信託創新等多元面向，充分展現本行落實普惠金融、推動永續發展的決心，更以百年品牌精神深耕中小企業、引領數位轉型的堅強實力，首度榮膺「傑出企業」殊榮。

臺灣企銀榮獲多項「最佳產品類」及「最佳人氣品牌類」獎，其中「智防網」與「SIM卡詐欺防護」，以AI防詐科技與電信聯防機制打造全方位跨域智慧防詐網，守護民眾資金安全；「新版企業網銀」結合「企業贏家APP」，以行動整合化服務協助企業客戶輕鬆掌握營運資金動態。

「Hokii社群及數位生活圈」則以數位生態圈策略串聯數位帳戶、數位會員優惠與社群互動，建立年輕世代共感的智慧金融新日常；「行動銀行APP樂齡版」導入語音輔助與大字介面設計，打造兼具安全、便利與人性化的智慧服務。

人本關懷方面，臺灣企銀以「遺囑＋信託」結合數位科技與跨域專業，提供兼具醫療、長照、保險與法律等面向的整合方案，助客戶實現「留愛不留憾」的心願；同時推出「添好孕」信用貸款，陪伴家庭從備孕、坐月子到幼兒撫育階段，提供周全的支持，並結合「享e貸」線上平台落實無紙化流程，讓金融服務兼具溫度與效率。臺灣企銀亦透過「淨零減碳聯合輔導平台」及多項綠色專案貸款，協助中小企業邁向永續經營，實踐社會責任。

臺灣企銀持續深耕金融科技創新，更首度榮獲《Global Finance全球金融》全球等級大獎肯定，年度得獎表現再創新高，未來臺灣企銀將持續推動數位轉型，邁向永續發展與顧客價值共榮的新里程。