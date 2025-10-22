中央銀行啟動台幣鈔券改版 24年來首度大翻新

明日中央銀行總裁將赴立法院業務報告，今日宣布正式啟動新台幣鈔券改版計畫，這將是我國自2001年現行鈔券發行以來、相隔24年首度全面改版。央行指出，此次改版的主要目的是強化防偽與安全設計，並導入ESG永續理念，採用環保材質與製程，打造兼顧安全與永續的新一代鈔券。

報告中指出，在央行啟動新台幣鈔券改版程序後，首張新版鈔券預計於主題擇定後2年半發行，其他面額陸續推出，新版鈔券預估平均單價較現行流通鈔券高出1.5元。

報告中表示，雖然電子支付快速普及，但全球主要國家的現金流通量仍持續增加，顯示現金在支付體系中依舊扮演關鍵角色。現金不僅保障交易隱私，也讓未能使用金融服務的弱勢族群得以參與經濟活動；在網路中斷或災難情境下，更是唯一可行的支付工具。央行強調，未來數位新臺幣（CBDC）與現金將屬互補關係，而非取代。

現行鈔券流通已達24年，遠超多數國家16至24年的改版週期。根據央行統計，日本將於2024年發行新版鈔券，距上次改版相隔20年；英國、瑞士、澳洲等國近年改版也都以「加強防偽」為主。央行指出，為維護國家幣信與交易安全，有必要採取前瞻性作法，導入最新動態防偽技術，如變色油墨、光影箔膜及窗式安全線等，讓民眾能以肉眼快速辨識真偽，並大幅提升偽造難度。

新版鈔券將兼顧永續與使用便利。央行表示，材質、尺寸與主色系將維持不變，以減少ATM與收銀機等設備的調整成本；同時放大面額數字、強化觸感辨識，方便視障者使用。配合我國淨零轉型政策，新鈔將導入永續棉基材、環保油墨與低耗能印製設備，並優化包裝與運輸流程，朝「綠色鈔券」方向邁進。至於硬幣部分，考量改版成本高且使用需求下降，暫不納入調整。

央行也將成立「新台幣鈔券主題諮詢委員會」，邀集各界專家及公民代表參與新版鈔券主題討論，藉由公民參與機制凝聚社會共識。依規畫，自主題確定起約兩年半後將發行首張新版鈔券，其他面額將陸續推出，新舊鈔並行流通。