央行：啟動新台幣鈔券改版 主題擇定後2年半發行

新台幣鈔券將迎來新氣象。中央銀行報告指出，正啟動新台幣鈔券改版作業，將廣徵各界對新版鈔券主題的意見，強化公民參與；時程方面，首張新版鈔券預計於主題擇定後2年半發行。

央行總裁楊金龍將於23日赴立法院財政委員會進行業務報告，今天書面報告率先出爐，內容揭露一個重磅消息，央行啟動新台幣鈔券改版；意即社會大眾使用的新台幣鈔券，可望改頭換面。

央行報告指出，主要國家鈔券改版主要是為了加強防偽，台灣現行鈔券使用約24年，有必要適時升級防偽功能，將採用更直觀、更明顯，且具快速變化及色彩切換效果的先進安全防偽特徵。而硬幣價值低、數量多，改版不具效益，不考慮改版。

央行表示，新版鈔券將參酌國際間「綠色鈔券」發展趨勢，採用更環保的原物料，並強化綠色製程，更符合ESG（環境保護、社會責任、公司治理）永續發展目標。

為了配合民眾使用習慣，以及減少鈔券自動化設備因應改版而調整的社會成本，央行表示，新版鈔券的材質、主墨色及尺寸，將維持不變。另外，為了提升視障民眾對鈔券面額的辨識能力，新版鈔券將放大面額數字，並加強觸感辨識的功能。

央行啟動新台幣鈔券改版，外界最關注鈔券主題為何。央行說明，鈔券改版過程納入公民參與機制，是近年國際趨勢，因此央行將透過「新台幣鈔券主題諮詢委員會」廣徵各界對新版鈔券主題的意見。目標是以公開透明的方式，建議新版新台幣鈔券主題及公民參與方式，以提升民眾認同感。

央行並指出，自央行啟動新台幣鈔券改版程序，首張新版鈔券預計於主題擇定後2年半發行，其他面額陸續推出，新版鈔券預估平均單價較現行流通鈔券高出新台幣1.5元。