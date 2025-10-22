經歷5月升值風暴 央行：上半年淨買匯132.5億美元

今年5月，新台幣匯率爆發「史詩級升值」，連續2個交易日盤中升逾1元，而後央行多管齊下穩匯，風暴終於平息。央行最新報告揭露上半年調節匯市狀況，由於上半年國內匯市出現美元超額供給，央行淨買匯132.5億美元。

今年5月初，新台幣上演「史詩級升值」，連2日盤中飆漲逾1元，匯市失序，央行瘋狂買匯阻升，5月外匯存底因而單月暴增101.16億美元，創史上第5大單月增量，央行外匯局也坦承，原因是買匯阻升。

不過外界擔憂，央行調節匯率動作過大，可能引來美國關注，尤其美國財政部每半年發布一次的匯率操縱報告，若台灣被列為匯率操縱國，恐使川普借題發揮。

央行總裁楊金龍23日將赴立法院財政委員會進行業務報告，今天書面報告率先出爐，並按例於報告揭露調節匯市的數字。

報告指出，今年上半年，市場擔憂美國總統新政不確定性上升，國際美元走弱，美元指數下跌10.70%。再加上外資匯入資金投資台股，以及國內廠商受惠於對等關稅暫緩衍生的提前拉貨需求，國內匯市出現美元超額供給，新台幣對美元升值9.63%。

央行表示，今年上半年央行進場累計淨買匯132.5億美元，以維持國內匯市穩定。不過央行於匯市調節並非單向操作，去年下半年為淨賣匯73.5億美元。

央行表示，今年截至10月20日，隨5月以來外資大幅買超台股，以及台灣經濟基本面表現良好，新台幣對美元升值6.95%，而新台幣對美元匯率波動幅度小於歐元、韓元及日圓等主要貨幣。