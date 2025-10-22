經歷5月升值風暴 央行：上半年淨買匯132.5億美元

快訊

中央社／ 台北22日電

今年5月，新台幣匯率爆發「史詩級升值」，連續2個交易日盤中升逾1元，而後央行多管齊下穩匯，風暴終於平息。央行最新報告揭露上半年調節匯市狀況，由於上半年國內匯市出現美元超額供給，央行淨買匯132.5億美元。

今年5月初，新台幣上演「史詩級升值」，連2日盤中飆漲逾1元，匯市失序，央行瘋狂買匯阻升，5月外匯存底因而單月暴增101.16億美元，創史上第5大單月增量，央行外匯局也坦承，原因是買匯阻升。

不過外界擔憂，央行調節匯率動作過大，可能引來美國關注，尤其美國財政部每半年發布一次的匯率操縱報告，若台灣被列為匯率操縱國，恐使川普借題發揮。

央行總裁楊金龍23日將赴立法院財政委員會進行業務報告，今天書面報告率先出爐，並按例於報告揭露調節匯市的數字。

報告指出，今年上半年，市場擔憂美國總統新政不確定性上升，國際美元走弱，美元指數下跌10.70%。再加上外資匯入資金投資台股，以及國內廠商受惠於對等關稅暫緩衍生的提前拉貨需求，國內匯市出現美元超額供給，新台幣對美元升值9.63%。

央行表示，今年上半年央行進場累計淨買匯132.5億美元，以維持國內匯市穩定。不過央行於匯市調節並非單向操作，去年下半年為淨賣匯73.5億美元。

央行表示，今年截至10月20日，隨5月以來外資大幅買超台股，以及台灣經濟基本面表現良好，新台幣對美元升值6.95%，而新台幣對美元匯率波動幅度小於歐元、韓元及日圓等主要貨幣。

相關新聞

中央銀行啟動台幣鈔券改版 24年來首度大翻新

明日中央銀行總裁將赴立法院業務報告，今日宣布正式啟動新台幣鈔券改版計畫，這將是我國自2001年現行鈔券發行以來、相隔24...

整理包／看懂三商美邦出售原因、潛在買家 金管會新制一出為何更難談出好價格？

三商美邦人壽出售案本周進入出價階段，引發市場關注。三商壽資本適足率（RBC）長期低於法定標準，加上即將接軌的新一代清償能力制度（TW-ICS）對增資要求更高。雖然自2020年以來，股東已投入逾200億元，但RBC仍未達標，加上美元匯率波動與監管限制，使公司財務壓力持續升高，出售成為可能出路。

央行將啟動新臺幣鈔券改版 升級防偽功能及環保永續

央行將啟動新臺幣鈔券改版！我國現行鈔券使用約24年，央行將透過「新臺幣鈔券主題諮詢委員會」廣徵各界對新版鈔券主題之意見。...

金價昨日暴跌5.4%創十年來最大單日跌幅 但法人看好4000美元仍有撐

金價昨日暴跌5.4%，創下近十年來單日最大的跌幅，從每盎司4381美元的高點直接跌到4100美元價位。法人分析，主要來自...

央行澄清正視聽 未評估金價上6,000美元

針對媒體報導，央行於10月20日立法院財政委員會視察文園金庫時表示，內部評估黃金價格最高可能上看每英兩5,000美元至6...

彭金隆：AI金融大語言模型明年底上線 至少有「大學生」的水準

金管會主委彭金隆今日在「台北金融科技論壇」致辭時透露金管會布局金融科技發展的最新動態指出，金管會號召金控共同組成的金融科...

