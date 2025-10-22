凱基金控支持地方創生 以行動注入城鄉韌性與希望

快訊

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導
凱基金控人資長陳慧珠表示，凱基金控與地方團隊並肩前行，一同實現台灣城鄉的永續發展，創建共好共融社會。圖／凱基金控提供
凱基金控（2883）長期推動地方永續發展，為擴大地方創生在地能量，連續五年贊助「台灣地方創生年會」，期盼深入地方、連結城鄉，創造永續價值，鼓勵更多青年投入地方創生，為在地產業注入活水，促進地方永續發展。

由台灣地域振興聯盟舉辦的2025年「台灣地方創生年會」，10月15日在南投登場，本次年會以「地方‧開學」為主軸，聚焦「地方學2.0」、「教育創生」及「公私協力」等關鍵議題，邀集全台地方創生團隊，與國際講者跨海交流，共同描繪台灣地方創生未來藍圖。

受邀與會的凱基金控人資長陳慧珠在會中分享，凱基金控自2021年啟動地方創生行動以來，不但挹注資源，更號召同仁投入其中，逐步建立企業與地方的深度連結。迄今已舉辦超過50場志工假期活動，累計1,500人次參與，同仁親身走入鄉鎮，與地方團隊並肩前行。為協助地方團隊建立永續商業模式，去年更進一步推出「地方創生行動家+」專案，期望將支持地方創生成為集團同仁的DNA，讓創生不只是理想，更成為可持續的現實。

「地方創生行動家+」專案與全台優質創生團隊合作，針對團隊面臨的不同挑戰，例如財務規劃、行銷推廣等，凱基金控媒合具備專業能力的集團同仁，與團隊共尋解方，集團高階主管更身體力行擔任志工，與同仁們以同理心為創生團隊梳理財務結構、提升經營效率，並優化與企業合作的商業模式。凱基金控也成立跨集團的「地方創生資源媒合委員會」，作為創生團隊的後盾，整合資源、優化商業模式，讓團隊能夠走得更穩、更遠。

截至目前，凱基金控已與35家創生團隊進行深度合作。全集團已投入超過一萬小時志工服務時數在「地方創生行動家+」專案。

凱基金控將持續發揮企業影響力，深化「地方創生行動家+」專案，一步步建立地方創生生態系，並透過支持地方創生年會，為在地團隊提供交流平台，促進跨域連結，讓鄉鎮展現活力，實現台灣城鄉的永續發展，創建共好共融社會。

凱基金 金控 志工

