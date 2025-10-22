遠東銀數位創新獲國家品牌玉山獎雙獎肯定

快訊

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導
遠東商銀榮獲第22屆國家品牌玉山獎「最佳人氣品牌獎」及「最佳產品創新獎」，由個人金融事業群行銷發展部資深協理曾芳芳(左)和AI數位金融事業群數位產品暨行銷部資深協理周昕妤(右)代表出席領獎。圖／遠東商銀提供
遠東商銀榮獲第22屆國家品牌玉山獎「最佳人氣品牌獎」及「最佳產品創新獎」，由個人金融事業群行銷發展部資深協理曾芳芳(左)和AI數位金融事業群數位產品暨行銷部資深協理周昕妤(右)代表出席領獎。圖／遠東商銀提供

面對全球科技浪潮，遠東銀致力追求「開放創新」與「安全信任」間的最佳平衡，在甫公布的第22屆國家品牌玉山獎中，以「十樂AI元宇宙」財富管理服務場景獲頒「最佳人氣品牌」；同時Bankee社群銀行也以防詐創新及虛擬資產金流服務市占九成以上實績，贏得 「最佳產品創新」。雙獎表揚該行在數位金融領域的實力，並肯定其在運用數位創新與客戶互動的領先進程。

連三年獲最佳人氣品牌的「十樂AI元宇宙」，為遠東銀個人金融事業群以元宇宙技術所打造的新金融服務平臺。該事業群透過AI數據即時洞察與客戶體驗管理等數位基礎佈建，提升虛實場景用戶活躍度與社群黏著度，以深耕在財富管理領域的數位化優勢，繼導入SAS Viya平臺以運用AI與機器學習模型分析精準行銷，今年又導入可組合式顧客數據平台（CCDP）與Google雲端平臺(GCP)等大型語言模型(LLM)分析，交叉整合金融互動訊息並即時掌握市場聲量與品牌趨勢，在不同產品線間達成更精準的客群策略與行銷決策。

遠東銀是國內最早與多家虛擬資產交易所合作的金融機構，屢屢獲國內外創新大獎的Bankee社群銀行，自六年前率先投入虛擬資產金流服務，透過整合多家交易所API，簡化用戶法幣與虛幣間轉換流程，致力實現法幣與虛幣的無縫橋接，讓出入金平均處理時間縮減至最快 3 秒。

Bankee社群銀行深知「防詐即信任」的重要性，積極導入AI智能風控、行為偵測模型與跨行金流比對機制，打造事前、事中、事後全維度防詐監測系統，不僅保障用戶交易安全，更攜手交易所共同協助政府與警方阻斷異常金流，為臺灣金融科技市場樹立效率與安全兼備的新標竿。Bankee社群銀行目前負責全臺九成以上的虛擬資產出入金金流，為產業的中樞要角。

遠東銀表示，得到國家品牌玉山獎雙獎殊榮對參與團隊是莫大的鼓舞，而創新永無止境，將把得獎榮譽化為動力，持續致力運用最新數位科技，為客戶創造超越期待的價值，邀請客戶共同走進精彩的數位金融未來。

社群 AI 遠東銀

