央行將啟動新臺幣鈔券改版 升級防偽功能及環保永續
央行將啟動新臺幣鈔券改版！我國現行鈔券使用約24年，央行將透過「新臺幣鈔券主題諮詢委員會」廣徵各界對新版鈔券主題之意見。以公開透明的方式，建議新版新臺幣鈔券主題及公民參與方式，以提升民眾認同感，更重要是升級防偽功能，將採用更直觀、更明顯，且具快速變化及色彩切換效果的先進安全防偽特徵。
央行表示，新版鈔券將參酌國際間「綠色鈔券」發展趨勢，採用更環保的原物料，並強化綠色製程，更符合ESG永續發展目標；由於硬幣價值低、數量多，改版不具效益，不考慮改版。
央行啟動新臺幣鈔券改版程序，首張新版鈔券預計於主題擇定後2年半發行，其他面額陸續推出，新版鈔券預估平均單價較現行流通鈔券高出1.5元。
央行將在23日於立法院的業務報告，提出啟動新臺幣鈔券改版項目，希望獲得立法委員支持。
