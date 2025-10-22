央行將啟動新臺幣鈔券改版 升級防偽功能及環保永續

三商美邦人壽出售案本周進入出價階段，引發市場關注。三商壽資本適足率（RBC）長期低於法定標準，加上即將接軌的新一代清償能力制度（TW-ICS）對增資要求更高。雖然自2020年以來，股東已投入逾200億元，但RBC仍未達標，加上美元匯率波動與監管限制，使公司財務壓力持續升高，出售成為可能出路。

2025-10-22 14:44