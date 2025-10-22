快訊

LINE Premium訂閱制登台！每月165元用首波5項進階功能 不怕過期、相簿可傳影片

要掀底牌了！新光人壽下午4點半開記者會 說明T17、T18合意解約進展

獨／不等新壽了！北市昨送出備案「包括未正式曝光土地」 就等輝達消息

元富證券「存才富」平台 引領數位存股新浪潮

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

台新新光金控（2887）旗下元富證券持續推動數位金融創新，積極透過科技賦能引領普惠投資。其數位存股平台「存才富」，獲《2025第22屆國家品牌玉山獎—最佳產品類》獎項，展現其在數位理財服務上的領先地位。

元富證券數位金融部副總經理簡銘宏表示，隨著數位金融普及與投資知識提升，小資族與年輕投資人已成為推動市場的重要動能。透過友善的數位工具，小額投資也能逐步累積，創造長遠影響力。元富自2014年起首創「小資零股理財平台」，開啟台灣存股新風潮，並持續累積創新能量。「存才富」更獲經濟部智慧財產局核發多項新型專利，肯定其在金融科技應用上的獨創價值。未來，元富證券將持續優化數位金融服務，深化普惠投資與永續理念，陪伴更多投資人邁向穩健、安心且永續的理財之路。

「存才富」平台以投資人需求為核心，提供多元而彈性的存股服務。其特色包括，一、存股標的不設限：涵蓋所有上市、上櫃及ETF，不受限於券商指定清單，投資人可依自身目標自由選擇。二、三種下單時段：可於開盤、盤中與盤後零股交易三時段靈活下單，並可複選以提高成交率。三、定期定股機制：除定期定額外，投資人可選擇「每月固定股數」的方式，鎖定存股張數目標，更具彈性與掌握度。

除了核心功能，平台更以市場趨勢與投資主題為引導，打造 16個主題選股，協助投資人快速聚焦標的。例如「月配息ETF」適合追求穩健現金流的族群；「小資銅板股」讓資金有限的投資人逐步累積部位；「快速填息股」則鎖定兼具收益與成長潛力的標的。這些設計如同投資導航，幫助投資人依自身風險偏好靈活配置。同時平台榮獲新型專利的 「存股加減碼」機制，更是市場創舉。投資人可依資金狀況與市場變化，彈性調整投入金額，兼顧長期累積與短期風險管理，讓存股策略更具主動性與智慧化。

存股 台新新光金控

延伸閱讀

00918大股東持有3520張…本金近億元！不選0050理由曝光：更喜歡領錢的感覺

0050持有6.1張帳面獲利7萬多元！存股哥：不知道大盤指數會漲成這樣

一年半成長161萬…靠「借貸存股」滾出穩定現金流！存股哥公開成果

全力買0056拉高股息「小月」的現金流！存股哥：比例佔比達75％現也沒睡公園

相關新聞

中央銀行啟動台幣鈔券改版 24年來首度大翻新

明日中央銀行總裁將赴立法院業務報告，今日宣布正式啟動新台幣鈔券改版計畫，這將是我國自2001年現行鈔券發行以來、相隔24...

整理包／看懂三商美邦出售原因、潛在買家 金管會新制一出為何更難談出好價格？

三商美邦人壽出售案本周進入出價階段，引發市場關注。三商壽資本適足率（RBC）長期低於法定標準，加上即將接軌的新一代清償能力制度（TW-ICS）對增資要求更高。雖然自2020年以來，股東已投入逾200億元，但RBC仍未達標，加上美元匯率波動與監管限制，使公司財務壓力持續升高，出售成為可能出路。

央行將啟動新臺幣鈔券改版 升級防偽功能及環保永續

央行將啟動新臺幣鈔券改版！我國現行鈔券使用約24年，央行將透過「新臺幣鈔券主題諮詢委員會」廣徵各界對新版鈔券主題之意見。...

金價昨日暴跌5.4%創十年來最大單日跌幅 但法人看好4000美元仍有撐

金價昨日暴跌5.4%，創下近十年來單日最大的跌幅，從每盎司4381美元的高點直接跌到4100美元價位。法人分析，主要來自...

央行澄清正視聽 未評估金價上6,000美元

針對媒體報導，央行於10月20日立法院財政委員會視察文園金庫時表示，內部評估黃金價格最高可能上看每英兩5,000美元至6...

彭金隆：AI金融大語言模型明年底上線 至少有「大學生」的水準

金管會主委彭金隆今日在「台北金融科技論壇」致辭時透露金管會布局金融科技發展的最新動態指出，金管會號召金控共同組成的金融科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。